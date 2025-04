A dieci giorni dalla sua grande vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi si prepara per nuove avventure, con l’obiettivo di realizzare altri sogni. Uno di questi non può non essere il Festival di Sanremo, la grande gara alla quale la cantante ambisce e sogna di partecipare, magari già nella prossima edizione, l’ultima certa di realizzarsi al teatro Ariston. Intervistata nelle scorse ore dal magazine Oggi, la vincitrice del programma di Canale Cinque ha detto la sua sui prossimi obiettivi:

Killian Marcus Nielsen choc: “Escluso da evento dei miei fratelli perchè ex alcolista”/ “Per vedere mamma…”

“Mi hanno detto che la tv fa per me, per via della mia ironia, ma il mio amore grande è il canto. A gennaio è uscito Ambaradam, il mio nuovo singolo, perché voglio tornare a cantare. Obiettivo Festival di Sanremo, voglio provarci” le parole di Jessica Morlacchi che dunque con intenzioni chiare e voglia di sacrificarsi sembra pronta per nuove avventure, non sazia della vittoria al Grande Fratello.

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori/ Annuncio: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà”

Jessica Morlacchi commenta la storia tra Shaila e Lorenzo

Sempre tra le colonne di Oggi, Jessica Morlacchi ha colto l’occasione anche per parlare della fine della relazione tra Shaila e Lorenzo. I due gieffini si sono lasciati in diretta nazionale durante l’ultima puntata del Grande Fratello e la cantante, intercettata dal noto magazine, ha detto la sua sugli ormai ex compagni di gioco:

“Loro sono meravigliosi insieme ma litigano spesso, ci sono troppe incomprensioni. Non credo che tra loro sia finita al 100%. Credo che debbano parlare, chiarirsi e poi quello che sarà sarà” le parole della cantante su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che sembrano avere dunque troppi ostacoli per vedere funzionare la loro relazione anche dopo il reality di Canale Cinque.

Jasmine Carrisi vuole nominare Antonino a The Couple/ Poi la battuta virale: "E se non mi fa la piega?"