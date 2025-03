Si è quasi arrivati alla fine del Grande Fratello e i giochi si fanno sempre più duri e i confronti sempre più accesi. L’elezione di Zeudi come terza finalista ha fato storcere il naso ad alcuni concorrenti e ha fatto colare lungo la schiena una goccia di sudore freddo a Lorenzo Spolverato, che si crede il vincitore fin dalla prima puntata. Ieri con Jessica Morlacchi c’è stata una serie di frecciatine che lo hanno visto zittito. Dopo la puntata la tensione si è alzata di nuovo.

Il modello ha avuto da ridire sul comportamento della cantante, che non si è fatta intimidire neanche per sbaglio, anzi, ha rilanciato affondandolo definitivamente: “Le maschere sono finite, Lorenzo, ti manca giusto Arlecchino e Pulcinella”. Il pubblico ieri è scoppiato in un boato quando Jessica gli ha consigliato di stare zitto e non dire più una parola. Sembra proprio che la loro amicizia sia finita per sempre.

Lorenzo Spolverato – lite con Javier Martinez – ha replicato così alle accuse di Jessica Morlacchi: “Sei falsa e incoerente, non ti sei dimostrata mia amica”. Dice di aver tirato fuori un appunto solo per farsi bella in trasmissione e metterlo quindi in cattiva luce. Intanto le sue quotazioni si stanno abbassando in maniera sensibile considerando che ieri il 49% ha scelto di mandare in finale Zeudi Di Palma, che può ringraziare Javier e Helena per essere uscita dal cono d’ombra in cui era.

Il clima nella casa del Grande Fratello si sta facendo decisamente pesante perché c’è stato un susseguirsi di scontri all’ultima parola: da Stefania Orlando e Giglio passando per Helena e Javier fino a Lorenzo e Jessica. Ieri Alfonso Signorini ha messo nella stessa stanza non solo la Morlacchi, ma anche Zeudi, Chiara e Mariavittoria al fine di chiarire tutto quello che non andava nel loro rapporto. Hanno discusso sul termine ‘profumiera’ e poi il conduttore ha fatto notare come siano solite dirsene di ogni colore per poi fare la parte delle educande quando finiscono per essere interrogate in puntata.

