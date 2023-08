Jessica Morlacchi contro Memo Remigi/ “Complicità tra noi? Mai permesso a nessuno di giocare con le mani”

Jessica Morlacchi, il duro sfogo contro Memo Remigi: cosa è successo

Dopo le dichiarazioni che Memo Remigi ha rilasciato sul settimanale al Corriere, Jessica Morlacchi si è sentita di replicare in merito a quella che ha definito a tutti gli effetti “molestia”. In queste ultime ore, la cantautrice romana si è lasciata andare a un duro sfogo sui social, in cui si dissocia da alcune affermazione dell’artista.

Jessica Morlacchi e la depressione/ "La musica mi ha cambiato la vita"

“Mi fa male leggere ancora cose del tipo ‘sintonia’ e ‘complicità’ riguardo quel gesto. Abbiamo sempre scherzato a livello VERBALE. Nella mia vita non ho mai permesso a NESSUNO di giocare con le mani. Chi mi conosce bene sa come reagisco” ha affermato Morlacchi che puntualizza: “Tra noi c’è stato un bellissimo rapporto di amicizia. Non potevo mai immaginare succedesse una cosa simile”.

Jessica Morlacchi: "Dormo ancora con mamma"/ "Ho visto papà piangere quando..."

Jessica Morlacchi: “Non confondiamo lo scherzo verbale con altro”

Memo Remigi ha giustificato la mano sul fondoschiena della cantautrice romana come un “gesto senza malizia”, avvallato dalla reciproca complicità che si sarebbe venuta a creare tra loro. Molto diverso il pensiero della Morlacchi che ha deciso di replicare sui social, mettendo in chiaro il suo pensiero.

“Sono una persona buona ma questo non significa che io sia ‘ingenua’. Quindi mi piacerebbe non sentir più parlare di complicità quando si tratta di mani addosso. Non confondiamo mai lo scherzo verbale con altro” ha affermato la cantante che rifiuta di accettare le motivazioni date da Remigi. Ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, l’artista ha dichiarato: “La mano sul fondoschiena? E’ stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata ma non mi ha mai risposto“.

Memo Remigi: "Jessica Morlacchi? Gesto senza malizia"/ "Barbara D'Urso? Ero diviso…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA