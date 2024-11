Jessica Morlacchi racconta il dramma degli attacchi di panico: “Ho abbandonato la musica”

Jessica Morlacchi racconta, in diretta al Grande Fratello 2024, una parte delicata e dolorosa della sua vita privata: gli attacchi di panico. La cantante ha conosciuto il grande successo giovanissima con i Gazosa, ma l’allora 14enne non è riuscita ad affrontare le conseguenze di una tale popolarità. Così, nel pieno delle sue esibizioni sul palco, sono arrivati gli attacchi di panico, che man mano si sono intensificati al punto tale da portare Jessica a fare una decisione drastica e dolorosa.

Jessica Morlacchi: “Non volevo più cantare, ho fatto la segretaria”

“Gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita, non ho saputo gestire quello che mi è capitato. – ha spiegato Jessica Morlacchi in diretta al Grande Fratello 2024 – Per questo ho dovuto chiedere la liberatoria dal mio contratto perché non riuscivo ad andare avanti. La mia via di fuga era comunque la musica ma non volevo più cantante, volevo fare altro e ho fatto anche altro, ho fatto la segretaria.” Jessica ha poi affrontato un lungo percorso psicologico, che l’ha aiutata a superare anche la depressione. Sta di fatto che il fantasma degli attacchi di panico “rimane sempre con me, è nella mia testa”, ha concluso la cantante.