Alfonso Signorini ha deciso di mettere a confronto i due primi finalisti del Grande Fratello in un faccia a faccia su domande scomode. Quindi ha chiesto a Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato di essere sinceri sull’altro, partendo col dire il peggior difetto del rivale, che per Jessica è che Lorenzo “urla”, per lui che la cantante “ha modi troppo incalzanti quando ce l’ha con qualcuno, arriva a far esplodere.”

Lorenzo Spolverato ha quindi ammesso di sentirsi più attivo di Jessica, che al contrario ha lanciato una stoccata al rivale, dichiarando di sapere “quando è il momento di stare in silenzio”, pregio che mancherebbe al modello. “Qual è stato il più grande errore di Lorenzo?” ha allora chiesto Signorini alla cantante, che ha replicato: “L’errore più grave suo è l’ultimo episodio con Shaila, che le ha detto ‘Sei una m*rda’.” Al contrario, il modello ha detto: “Il momento con Helena è stato il suo errore più grande. Con l’intelligenza che ha avrebbe dovuto fermarsi prima, incalzarla meno.”

Lorenzo Spolverato contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello: “Perché meritiamo di vincere”

Si conclude, allora, con le motivazioni per le quali l’uno o l’altro dovrebbe vincere il Grande Fratello. Inizia la cantante dicendo: “Merito di vincere perché, come ho sempre detto, nei momenti miei più bui, il Grande Fratello mi ha sempre tenuto compagnia. Diciamo che sarebbe bello addirittura vincerlo.” Conclude Lorenzo, dichiarando: “Io merito invece perché da quando sono entrato ho scelto di far vedere sempre tutto di me. Io come sono qui sono anche fuori. Io ho deciso di mostrare anche le cose negative.”