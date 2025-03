Jessica Morlacchi è stata tra le indiscusse protagoniste del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 giunto al gran finale. La cantante dei Gazosa si è fatta conoscere ed apprezzare sin dalle prime puntate per la sua schiettezza che le hanno permesso di fare breccia nel cuore dei telespettatori. Non sono mancati momenti di grande difficoltà come quando, durante l’acceso confronto con Helena Prestes, ha perso le staffe arrivando a pronunciare parole e frasi che tanto hanno deluso il pubblico e lo stesso Grande Fratello. La concorrente, messa alle strette, decise di abbandonare volontariamente il gioco e di non andare al televoto contro Helena Prestes.

Mauro e Marina, chi sono i genitori di Jessica Morlacchi/ Il papà: “E’ una figlia eccezionale…”

La discussione con tanto di temuto bollitore ha animato gli animi dentro e fuori la casa, ma alla fine nonostante l’eliminazione della stessa Helena Prestes la grande macchina del Grande Fratello, su volere del pubblico, ha aperto un televoto flash permettendo ad alcuni concorrenti eliminati di poter rientrare nella casa. A furor di popolo c’è stata anche Jessica che da quando è rientrata nella casa è apparsa più centrata, ma sempre pronta a dire la sua mettendosi in gioco senza riserve.

Jessica Morlacchi fa arrabbiare gli autori del Grande Fratello/ “Non puoi uscire!”, cos’è successo

Jessica Morlacchi dalla malattia al fidanzato

Il percorso di Jessica Morlacchi al Grande Fratello è stato tortuoso, ma ricco di emozioni. La cantante dei Gazosa non si è mai tirata indietro, anzi si è sempre messa in gioco parlando anche della sua vita privata e personale soffermandosi anche sulla malattia che ha dovuto affrontare. La ex voce dei Gazosa, infatti, ha dovuto affrontare la depressione sopraggiunta nel pieno del suo successo: “nell’estate del 2002 ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa del lavoro, il palco, i tour, lo stress era troppo”. Poco dopo gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti al punto da interrompere la carriera.

Mariavittoria sbotta al Grande Fratello: "Liberateci dalle gabbie”/ L’appello disperato: tattica o crisi?

La cantante ha dovuto lottare contro la depressione: “dormivo tutto il giorno, dalla mattina alla sera, insieme alla depressione è arrivata l’agorafobia, la paura degli spazi grandi, non prendevo più treni e aerei, volevo stare a casa, ho smesso di lavorare”. Un periodo nero che fortunatamente ha superato grazie all’affetto della famiglia, ma anche ad uno specialista che l’ha aiutata ad uscire dal buio. Oggi la Morlacchi è tornata a brillare facendosi conoscere nella casa del GF e non nasconde di essere pronta ad innamorarsi nuovamente dopo le brevi frequentazioni con Davide, giovane pasticciere di 28 anni, e Rosario Albanese imprenditore romano.