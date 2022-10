Jessica Morlacchi, dito medio a hater/ Accusata, dopo il caso molestia di Memo Remigi

Jessica Morlacchi: il caso esploso a Oggi é un altro giorno divide l’opinione dei telespettatori nel web

Fa discutere da giorni il caso Jessica Morlacchi esploso a Oggi é un altro giorno, in seguito ad un intervento social dove la cantante si dichiara parte offesa per la mano di Memo Remigi finita sul suo fondoschiena. Nella puntata dello scorso venerdì di Oggi é un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha esplicitato la scelta dell’azienda Rai di estromettere dalla trasmissione Memo Remigi. Questo per un palpeggiamento al sedere di Jessica Morlacchi, registratosi in una puntata precedente. Un gesto molesto a di molti telespettatori e dell’ex Gazosa, di cui é accusato il cantautore con tanto di video che fa luce del momento TV incriminato, diventato in poco tempo virale via social e che la cantante ha così commentato su Instagram: “Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile”, si legge nel post di Jessica Morlacchi, che fa eco al grido di denuncia del web di molestie verso la cantante, a carico di Memo Remigi.

Ma quando Serena Bortone ha ufficializzato l’estromissione del cantautore dalla trasmissione, Jessica avrebbe dovuto difendere la posizione di Memo Remigi , a detta delle contestazioni web in atto contro la cantante. Perché neanche a lei, i telespettatori ora risparmiano accuse. O almeno questo trapela dalle nuove Instagram stories che la cantante rende pubbliche in queste ore.

Jessica Morlacchi inondata dalle critiche via web, dopo l’accusa di molestia a carico di Meno Remigi

“Dovevi difendere il grande Memo -si legge in una critica degli internauti che Jessica mostra ai follower e non-. Se non veniva fuori questa storia, te la saresti tenuta la paccatina, perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per la poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti aveva infastidito”. La reazione di Morlacchi non si fa di certo attendere, sempre tra le Instagram stories: “Avviso tutta Italia che mi stanno arrivando un bel po’ di questi messaggi…Come cresceranno “confuse” le vostre figlie…sono davvero dispiaciuta. Ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa, le mani vanno tenute in tasca. E a tutti coloro mi stanno mandando questa tipologia di messaggi, mando un gesto internazionale (emoji di un dito medio, ndr)“.”. Insomma, c’é chi trova l’accusa di Jessica a Meno sospetta, ma la replica della Morlacchi, a chi la taccerebbe di strumentalizzare il caso esploso a Oggi é un altro giorno, per visibilità, consensi e business, é intanto un iconico dito medio. Nel frattempo, Memo Remigi si dichiara annichilito per il licenziamento stabilito dalla Rai, che lo vede ufficialmente estromesso dai palinsesti TV.

