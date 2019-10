Jessica Morlacchi è Celine Dion/ Riuscirà nell’impresa? (Tale e quale show)

Jessica Morlacchi è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show 2019, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Raiuno. Per la ex voce dei Gazosa dopo l’esperienza in “Ora o mai più” è arrivata una nuova importante vetrina televisiva per mostrare il suo talento e la sua formidabile voce. Questa settimana Jessica dovrà però confrontarsi con un mostro sacro della musica mondiale, l’usignolo del Quebec come è stata rinominata: ossia Celine Dion! Una prova non facile, visto che Celine Dion è una delle artiste più amate e di maggior talento della musica mondiale. Una performance che siamo certi attirerà l’attenzione del pubblico e che vedrà la Morlacchi portare in scena la hit “My heart Will go on”, colonna sonora dell’indimenticabile film “Titanic” con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet.

Jessica Morlacchi imita Laura Pausini, ma non convince

Prima di Celine Dion, Jessica Morlacchi durante la terza puntata del varietà di Raiuno si è dovuta calare nei panni di un altro mito della musica italiana. Si tratta di Laura Pausini, la cantante italiana più conosciuta ed amata al mondo, vincitrice anche di un Grammy Awards. Un confronto non facile per la giovane cantante che ha dovuto portare sul palco la sua imitazione di “Incancellabile”, hit del 1996 di Laura Pausini. Una prova non esaltante, diciamolo, che ha convinto poco anche i giudici. A cominciare da Loretta Goggi che ha sottolineato la differenza di voce tra la Pausini e l’imitazione della Morlacchi: “La voce di Laura è un pochettino più squillante” pur apprezzandone la replica fedele dei movimenti delle mani e dei capelli dietro le orecchie.

La Morlacchi ha incassato il colpo con la sua solita ironia e verve che stanno mostrando un suo lato del tutto inedito al punto da essere definita dalla Goggi “sei un personaggio”. Anche Vincenzo Salemme non ha apprezzato particolarmente la prova canora della cantante: “Nella prima parte non mi sembravi molto simile a Laura Pausini, nella seconda parte sì”. Durante la votazioni la giuria ha dato 50 punti all’imitazione di Laura Pausini relegandola al sesto posto della classifica. Al momento la Morlacchi con 144 voti si trova al settimo posto della classifica generale.

Jessica Morlacchi, l’esibizione della terza serata





