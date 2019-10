Jessica Morlacchi è Christina Aguilera/ Video, ovazione per Mina (Tale e Quale Show)

Jessica Morlacchi questa sera sarà Christina Aguilera nella sesta e ultima puntata di questa nona edizione di “Tale e Quale Show”, il talent riservato ai concorrenti VIP e che li vede impegnati nelle imitazioni degli più celebri o di alcune loro performance passate alla storia. E per la 32enne cantante e bassista capitolina, ex leader della boy band dei Gazosa, dopo aver vestito i sempre impegnativi panni di Mina se la vedrà stavolta con Christina Aguilera, la 38enne attrice e cantante originaria di New York vincitrice di ben cinque Grammy Awards e che nei suoi primi vent’anni di carriera ha collezionato la bellezza di 250 Dischi di Platino. Insomma una prova certo non facile per la Morlacchi che dovrà portare in scena un volto iconico del jet set che è anche una apprezzata ballerina: una scelta non casuale dal momento che l’artista capitolina è al momento terza nella classifica generale e quindi punta decisamente in alto dato che è distanziata solo pochi punti da Davide de Marinis (vincitore dell’ultima puntata col suo Vasco Rossi) e a però una certa distanza dal leader assoluto di questa stazione, ovvero Agostino Penna.

JESSICA MORLACCHI, STANDING OVATION PER LA “SUA” MINA

E pare sia stata proprio l’esibizione nei panni di Mina a consentire a Jessica Morlacchi di presentarsi all’appuntamento di questa sera forte di un terzo posto a quota 256 punti, sul gradino più basso del podio e di una incollatura (tre sole lunghezze) davanti a Jessica Schillaci. La 32enne bassista infatti dopo essersi cimentata con Celine Dion, disimpegnandosi abbastanza bene (“la più difficile” ha ammesso lei stessa qualche giorno fa), si è addirittura superata cantando una toccante versione di “Vorrei che fosse amore…” della 79enne artista originaria di Busto Arsizio. “Non so quanto coraggio dovrò avere nel mettermi nei panni della Regina Italiana” aveva scritto poco prima della sua esibizione, ringraziando proprio Mina per i brividi che è capace di darle quando canta le sue canzoni e ammettendo di provarci con umiltà e pure “immensa stima” nei suoi confronti: e pare che le cose siano andate abbastanza bene, non solo guardando la graduatoria ma pure a sentire il parere dei tre giudici. Dopo la standing ovation infatti Giorgio Panariello ha spiegato che sarebbe rimasto in piedi anche al termine dell’applauso, mentre la Goggi ha fatto i suoi complimenti pur ricordando alla Morlacchi che, nonostante sia stata molto brava, “non è il caso di farti venire una crisi”.

L’EX GAZOSA, “SONO CONTENTO PER JESSICA PERCHE’…”

Intanto nell’ultima settimana, complice la ritrovata notorietà negli ultimi grazie al prestigioso palcoscenico televisivo di Rai 1, i riflettori sono tornati ad accendersi non solo su Jessica Morlacchi ma pure sui Gazosa, che hanno rappresentato per la cantante romana non solo una sorta di trampolino nel mondo dello spettacolo ma pure un fenomeno particolare nell’Italia di inizio millennio, ancora poco abituata alle boy band formate da ragazzi poco più che adolescenti. E se la Morlacchi di recente è tornata su quell’esperienza, durata dal 1998 al 2003, quando la diretta interessata decise di uscire dal gruppo per intraprendere una carriera solista, nelle ultime ore ha detto la sua anche Vincenzo Siani, che della band era il batterista, all’epoca addirittura 12enne. Parlando a ViaggiNews di come è cambiata la sua vita da allora, il ragazzo ha raccontato che continua a dare lezioni di batteria ma oramai è titolare di una sua piccola attività, mentre il progetto Gazosa continua con piccole collaborazioni ed esibizioni dal vivo. “Vedere Jessica in tv mi fa molto piacere e lei lo sa, soprattutto vederla spensierata” ha detto Siani a proposito della partecipazione della bassista a “Tale e Quale Show”, ribadendo che lei come gli altri componenti hanno dovuto affrontare nel corso degli anni vari problemi che per fortuna sono stati pian piano superati, specialmente a causa di un successo arrivato per loro troppo presto e ancora più velocemente svanito.

