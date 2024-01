Jessica Morlacchi è fidanzata?/ La vita privata della cantante dopo la rottura con l’ex compagno Davide

Jessica Morlacchi è fidanzata? La vita privata dopo la rottura con Davide

Jessica Morlacchi, cantante e noto volto televisivo, è sentimentalmente legata a qualcuno? L’ex voce dei Gazosa è celebre per la sua carriera e per le sue recenti apparizioni televisive, come la presenza negli ultimi anni a Oggi è un altro giorno in qualità di ospite fisso. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Al momento la cantante non sarebbe fidanzata e non ci sarebbe nessun amore all’orizzonte, dopo la rottura con l’ex compagno Davide.

Rottura che è stata annunciata proprio da Serena Bortone nel salotto televisivo del programma di Rai1, nella puntata del 15 settembre 2022. Durante il ricordo della Regina Elisabetta e del “revenge dress” indossato da Lady Diana dopo un’intervista a Carlo, che segnò la loro rottura, anche Jessica Morlacchi ammise di aver indossato un “revenge dress”. Rivelazione che ha lasciato dunque intendere una delusione d’amore nella sua vita, al punto che la stessa Bortone confermò la rottura della ragazza con il fidanzato: “Posso dirlo? Qui siamo una famiglia e quindi lo dico: Jessica si è lasciata“.

Jessica Morlacchi e l’ex fidanzato Davide: le dichiarazioni da Serena Bortone

Ma cosa si sa di Davide, l’ex fidanzato di Jessica Morlacchi? La cantante lo presentò in forma pubblica proprio nel salotto di Oggi è un altro giorno, nel settembre 2021. E, proprio nel corso di un’intervista di coppia a Serena Bortone, il ragazzo raccontò: “Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi. Per capirla ho bisogno di un suo sguardo, non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa”.

La Morlacchi, innamoratissima del fidanzato, aveva aggiunto: “Ero disillusa. Sono venuta a marzo, ho conosciuto Serena e parlando di tante cose le ho detto che dovevo trovare fidanzato. È buonissimo, ha un animo dolcissimo”.

