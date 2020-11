Jessica Morlacchi è Katy Perry/ Conquista la giuria con la “sua” Marcella Bella

Jessica Morlacchi è Katy Perry nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo, il varietà condotto da Carlo Conti in onda venerdì 6 novembre 2020 in prima serata su Rai1. Per la voce degli ex Gazosa è arrivato il momento di tornare sul palcoscenico dopo l’imitazione della scorsa settimana di Marcella Bella che ha riscontrato un buon successo da parte della giuria e del pubblico. La giovane cantante questa volta però è chiamata ad una prova davvero impegnativa visto che dovrà calarsi nei panni di Katy Perry, la star americana che ha infranto ogni record con hit del calibro di “ROAR”, “Fireworks” e tante altre. Un’esibizione che vedrà la Morlacchi confrontarsi non solo con il canto, ma anche con il ballo visto che Katy Perry è una performer a 360%. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!

Jessica Morlacchi e l’imitazione di Marcella Bella

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo, Jessica Morlacchi si è confrontata con l’imitazione di Marcella Bella. Una performance che non è passata affatto inosservata, visto che anche il pubblico le ha regalato una sentitissima standing ovation. “molto bene” dice Carlo Conti dopo l’esibizione di Jessica Morlacchi che commenta “fammi dire subito una cosa, ho paura di piangere. Grazie siete troppo gentili. Mi sento una bambina imbarazzata, ma ho casa tappezzata di Carlo Verdone, le ho fatto la stalker tante volte, ma non sono mai riuscita ad incontrarti. Ti Amo!”. Il primo a commentare la performance della Morlacchi è proprio l’attore e regista romano: “hai una voce potentissima, bella, intontissima. Fai delle variazioni difficili con delle acrobazie, mi hai veramente colpito, quindi il mio è sicuramente un giudizio molto molto positivo, mentre nel trucco…”. Loretta Goggi è concorde: “ha fatto un lavoro bellissimo, mi è piaciuto tantissimo tutte quelle finali dove Marcella non è la a aperta e tu le hai beccate tutte, tutte. Ho trovato tutto molto bello, anche il trucco e la posa”. Poi è la volta di Giorgio Panariello: “intanto bentornata! Tu metti sempre una cosa divertente e comica nelle tue imitazioni, al di là della bravura. Chi se l’aspettava che la facevi così bene! Bravissima”, mentre Vincenzo Salemme “complimenti, hai carnato benissimo. Poi i cambi vocali, sei stata eccellente”. La cantante si classifica al terzo posto nella classifica finale provvisoria con 57 voti.

Ecco il video con Jessica Morlacchi nei panni di Marcella Bella





© RIPRODUZIONE RISERVATA