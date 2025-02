Jessica Morlacchi e la depressione dopo il successo: il racconto al Grande Fratello

Jessica Morlacchi negli ultimi giorni ha raccontato la sua personale e commovente “linea della vita” al Grande Fratello. Nata in una famiglia molto unita e dove si respirava aria di musica, sin da bambina ha coltivato questa passione per il canto e il boom è arrivato da giovanissima, quando fondò i Gazosa che raggiunsero subito un travolgente successo con la vittoria al Festival di Sanremo 2001 nella sezione Nuove Proposte. Poi, di fronte a un così travolgente e inaspettato successo, difficile da gestire soprattutto a quell’età, la concorrente ha avuto un crollo.

Jessica Morlacchi chi è, depressione e perchè si sono sciolti i Gazosa/ Lei: "dormivo tutto il giorno"

Sul palco ha vissuto diversi blocchi e attacchi di panico e la sua vita ha avuto una lenta discesa, che la portava a rifugiarsi sempre in casa, a letto, al buio. “Non facevo niente, stavo a casa, a letto, non doveva entrare la luce in camera“, ricorda così quel periodo complicato segnato dalla depressione. Poi, a 33 anni, ha deciso di chiedere aiuto ed è riuscita a risollevarsi, rinascendo e piacendosi ogni giorno di più: “Serve tanto coraggio, se ce l’ho avuto io vi posso assicurare che ce l’hanno tutti. Bisogna combattere, la vita è un dono troppo bello“.

Marina e Mauro, chi sono i genitori di Jessica Morlacchi/ L'infanzia e il sogno di diventare cantante

Jessica Morlacchi canta davanti ai coinquilini: l’esibizione in diretta

Jessica Morlacchi, ripercorrendo la sua linea della vita al Grande Fratello, non nasconde di aver anche fatto ricorso ad alcune cure per uscire da quella situazione. Una decisione che le ha salvato la vita: “Sono andata dallo psichiatra e dallo psicologo per tanto tempo ma sono sempre stata super lucida. I medici vogliono farti tornare ad una vita normale, sana, giusta“.

La cantante si dice ora pronta per l’amore, per trovare quello vero. In puntata, poi, la produzione ha preparato per lei una sorpresa in cortiletto: un’esibizione sul palco, davanti a un microfono, con di fronte a lei tutti i suoi coinquilini seduti e pronti a godere della sua voce e del suo talento. Emozionata, Jessica sale sul palco e incanta tutti con una struggente interpretazione di Vorrei che fosse amore di Mina, che racimola urla e applausi dal gruppo.

Grande Fratello, puntata 6 febbraio 2025/ Diretta, eliminati: Eva Grimaldi battuta da Amanda e Maxime