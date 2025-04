Jessica Morlacchi e la frecciatina a The Couple

Ad una settimana dalla finale del Grande Fratello che ha fatto compagnia ai telespettatori per più di sei mesi, la casa è stata riaperta con un nuovo arredamento per accogliere i concorrenti di The Couple. Rivedere la casa aperta con nuovi concorrenti negli stessi spazi che, per mesi, hanno dato vita a dinamiche varie e fatte nascere storie d’amore ha fatto riaffiorare tanti ricordi in tutti i concorrenti che, per mesi, hanno vissuto all’interno della casa.

Tra le ex concorrenti che hanno visto la prima puntata di The Couple ci sono Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti che sono state tra le protagoniste del Grande Fratello. Su Instagram, sia Mariavittoria che Jessica hanno condiviso un video della casa e la vincitrice del Grande Fratello ha lanciato una frecciatina ai concorrenti di The couple.

Jessica Morlacchi: la reazione alla presenza dei concorrenti di The couple nella casa

Jessica Morlacchi, commentando l’inizio di The Couple, sul proprio profilo Instagram, ha commentato scrivendo che le fa impressione vedere altri concorrenti nella casa in cui ha vissuto per sei mesi. Sui social, nel frattempo, circola un video in cui i concorrenti di The Couple commentano i concorrenti del Grande Fratello.

Mentre erano in cucina, Antonino Spinalbese e le sorelle Boccoli sottolineano la presenza di un odore nauseante in cucina. “E’ normale, sono stati sei mesi in questa casa”, hanno detto. Antonino, poi, ha aggiunto che sicuramente passerà in pochi giorni e che nelle altre zone della casa non si sentiva nulla mentre la sorelle Boccoli hanno sottolineato che la cucina non è nuova.

