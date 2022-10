Jessica Morlacchi e la palpatina al sedere di Memo Remigi/ “Mi aspettavo delle scuse”

Jessica Morlacchi rompe il silenzio su Memo Remigi

In casa Rai è scoppiato il caso Memo Remigi, allontanato da Oggi è un altro giorno dopo la palpatina in diretta a Jessica Morlacchi. Il caso è diventato pubblico ieri quando, dopo una prima indiscrezione di Dagospia, Serena Bortone, in diretta, ha confermato la decisione della Rai di allontanare il cantante, presenza fissa del cast insieme alla stessa Jessica Morlacchi. Quest’ultima non ha rilasciato dichiarazioni in diretta, ma il Corriere della Sera ha intercettato un suo sfogo.

La cantante, infatti, come riporta il Corriere della Sera, si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo in cui spiega che si sarebbe aspettata delle scuse da parte di Memo Remigi. “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne”, le parole di Jessica.

Le parole di Memo Remigi

Memo Remigi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato nelle scorse ore un lungo post in cui pone le proprie scuse sia a Jessica Morlacchi che a Serena Bortone. “Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione “Oggi è un altro giorno” che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso“, scrive Remigi.

“Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro. La mia storia, nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni. Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave”, ha aggiunto rinnovando, poi, le scuse a Jessica Morlacchi.













