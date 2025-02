Jessica Morlacchi e Maxime: solo un’amicizia al Grande Fratello?

Sognatori e romantici, Jessica Morlacchi e Maxime sperano di poter presto vivere una storia d’amore. Pur avendo dei vissuti diversi, i due concorrenti del Grande Fratello sono uniti dal sogno di poter incontrare la persona giusta. Entrambi, inoltre, all’interno della Casa, hanno vissuto una delusione sentimentale: lei per il sentimento nato nei confronti di Luca Calvani e lui per l’interesse dichiarato e non corrisposto per Amanda Lecciso. Dopo i primi giorni trascorsi ad osservarsi, nelle ultime settimane, soprattutto dopo il ritorno di Jessica in casa, i due sono sempre più vicini.

Grande Fratello, Amanda Lecciso e Federico Chimirri nuova coppia?/ Scherzo a Jessica Morlacchi fa discutere

Il rapporto di complicità tra i due non è passato inosservato ai fan del reality che, sul web, ha cominciato a shipparli pensando ad un’ipotetica storia. A scatenare l’entusiasmo sono state le belle parole che i due si sono detti durante la catena di salvataggio avvenuta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello.

Jessica Morlacchi e la depressione dopo il successo: "Stavo in casa a letto"/ "Non doveva entrare luce, poi…"

Jessica Morlacchi e Maxime: le dolci parole al Grande Fratello

Dopo essere stata eletta la preferita del pubblico, Jessica Morlacchi ha dato il via ad una catena di salvataggio tra tutte le persone al televoto che ha portato Chiara Cainelli direttamente in nomination. Jessica ha così scelto di salvare Maxime motivando la propria scelta con parole ricche d’affetto. “Salvo Maxime perché mi è stato molto vicino, perché abbiamo condiviso dei racconti emozionanti, soprattutto sull’amore perché io parlo spesso di quello”, le parole della Morlacchi.

“Ti piace un po’ Max?“, ha chiesto Alfonso Signorini. “Gli voglio bene e lo ringrazio per la pazienza che ha avuto con me perché quando è entrato non lo sopportavo ma lui ha insistito nel parlarmi. Lui ha aspettato, ha avuto delle carinerie nei miei confronti e ho capito l’indole buona di questo ragazzo”, ha aggiunto. “Jessica è una ragazza stupenda, sia fisicamente che dentro”, è stata la risposta di Maxime.

Jessica Morlacchi chi è, depressione e perchè si sono sciolti i Gazosa/ Lei: "dormivo tutto il giorno"