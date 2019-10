Jessica Morlacchi è Mina/ Video, “La più difficile è Céline Dion” (Tale e Quale Show)

Jessica Morlacchi sarà Mina questa sera a “Tale e Quale Show”, il programma in onda in prima serata su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, per il quinto appuntamento stagionale: la 32enne cantante e bassista originaria di Roma e diventata celebre negli Anni Novanta grazie alla boy band dei Gazosa si cimenterà dunque nientemeno che con un mostro sacro del cantautorato italiano come Mina. La Morlacchi infatti porterà in scena la Tigre di Cremona conscia della difficoltà di imitare la “divina” ma forte pure di una classifica che la vede attualmente al sesto posto dopo la puntata dello scorso venerdì, dietro i primi ex aequo Agostino Penna e Sara Facciolini, Tiziana Rivale, Gigi & Ross e il collega Davide De Marinis, e che con una grande prova potrebbe proiettarla a ridosso del podio.

JESSICA MORLACCHI, DA CELINE DION A MINA

Intanto nel corso della scorsa puntata di “Tale e Quale Show”, Jessica Morlacchi si è esibita interpretando la bellissima canzone “All by myself” nella versione resa celebre dalla canadese Céline Dion, e dopo che nei precedenti appuntamenti si era misurata addirittura con due voci del calibro di Laura Pausini e Donna Summer. E non solo dal punto di vista vocale ma pure nell’aspetto pare che l’ex componente dei Gazosa sia riuscita a fare centro e pur non riuscendo ancora a risalire la classifica la sua Céline Dion è stata particolarmente apprezzata anche per la somiglianza “pazzesca” della Morlacchi con la 51enne artista originaria di Charlemagne. A tal proposito, in una intervista concessa di recente, la 31enene capitolina, ribadendo che la sua volontà di partecipare al format di Rai 1 arrivato oramai alla sua nona edizione è stata dettata dalla voglia di rimettersi in gioco, ha pure spiegato che tra i vari personaggi interpretati fino ad ora è stata proprio la Dion a metterla più in difficoltà mentre “quella che mi sta dando più soddisfazioni è Mina che sto preparando proprio questi giorni”: a detta della Morlacchi si tratta di un’artista che sente molto nelle sue corde e nonostante abbia ammesso di non aver mai provato in passato alcuno dei suoi brani più celebri.

LE PAROLE AL MIELE PER CARLO CONTI, “MERAVIGLIOSO”

“Tante ore di preparazione, come in un vero talent”: è in questo modo che Jessica Morlacchi ha parlato della sua esperienza a “Tale e Quale Show”, provando a raccontare quali siano le difficoltà e l’impegno richiesto ai concorrenti del programma di Rai 1 nel corso della settimana: fra lezioni canto, recitazione e le sedute di trucco per immedesimarsi meglio nel proprio personaggio, la 32enne artista ha rivelato di sentirsi proprio come in una sorta di scuola e che l’impegno per portare al meglio in scena dei brani di Céline Dion e Mina è notevole. Tuttavia, la Morlacchi a proposito della nona edizione dello show condotto da Carlo Conti ha avuto parole al miele pure per lo stesso conduttore toscano, rivelando come sia sempre presente e cerchi di essere vicino ai concorrenti. “Carlo ci sostiene sempre e ci incoraggia durante le prove che facciamo in settimana” ha detto Jessica che, come è noto, conosce da tempo Conti per essere stata ospite in un suo precedente programma, vale a dire “I migliori anni”: è anche questo il motivo per cui l’ha rivisto con piacere (dopo che il conduttore l’ha voluta nel cast del programma) e avendo modo, a suo dire, di “ritrovare la persona meravigliosa che era già allora: appena ci siamo incontrati mi è sembrato che non ci fossimo mai persi di vista”.

VIDEO, GUARDA L’ESIBIZIONE DI JESSICA MORLACCHI

