Jessica Morlacchi è Rihanna/ Chance di podio per l’ex Gazosa? (Tale e quale show)

Jessica Morlacchi dovrà vestire questa sera i panni di Rihanna in occasione della nuova puntata di Tale e Quale Show su Rai Uno. Un compito affatto agevole per la 33enne, che la scorsa settimana ha regalato agli spettatori e alla giuria davvero un bel numero di varietà, impersonando Katy Perry sulle note di “Firework” e impressionando tutti per la sua somiglianza canora e per la sua capacità di tenere il palco in un’esibizione che richiedeva una buona dose di fiato e un’estensione vocale non indifferente. D’altro canto, l’ex leader dei Gazosa (sì, era proprio lei che all’alba degli anni Duemila cantava “Www mi piaci tu”: ve la ricordate?) anche nell’edizione 2019 del programma condotto da Carlo Conti (dimesso nei giorni scorsi dall’ospedale di Careggi, dove si trovava ricoverato a causa del Coronavirus) aveva favorevolmente colpito giurati e coach, rilanciando una carriera che si era eclissata troppo presto e che grazie a questo torneo dei campioni potrebbe finalmente trovare nuova linfa.

CHI È RIHANNA, LA CANTANTE CHE DOVRÀ INTERPRETARE JESSICA MORLACCHI

Pare superfluo soffermarsi a descrivere il profilo di Rihanna, celeberrima cantante originaria delle Barbados che questa sera sarà imitata su Rai Uno da Jessica Morlacchi nell’ambito del programma “Tale e Quale Show”. Per la 32enne il mondo della musica si è aperto sedici anni fa e il debutto è arrivato nel 2005 a soli 17 anni con l’album “Music of the Sun” e il singolo “Pon de Replay”. Dodici mesi più tardi, il secondo album, “A Girl Like Me”, caratterizzato dal brano SOS. Successivamente sono arrivati i tormentoni “Umbrella”, “Don’t Stop the Music”, “Disturbia”, “Take a Bow”, “S&M”, “Diamonds” e “Stay”. Come ricorda Wikipedia, “in tutta la sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di album, 215 milioni di tracce digitali, di cui 100 milioni solo entro i confini statunitensi, che la pongono tra gli artisti di maggior successo nel panorama discografico internazionale. Rihanna ha anche accumulato nove Grammy Awards (prima artista della sua nazione ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento), tredici American Music Awards, un ugual numero di Billboard Music Awards e due BRIT Awards, oltre ad aver ricevuto un riconoscimento speciale, l’Icon Award, agli American Music Awards del 2013, per aver influenzato profondamente la cultura pop a livello globale e il Fashion Icon Award del 2014 dal Council of Fashion Designers of America”.

JESSICA MORLACCHI: “UN FIGLIO? NON SONO PRONTA”

La simpatia e la genialità di Jessica Morlacchi giungono vivide al pubblico che settimanalmente segue da casa le sue performance e l’eco del suo successo televisivo si riflette inevitabilmente anche sui social network, dove centinaia di migliaia di fan monitorano quotidianamente il profilo della giovane e le pongono domande in merito alla sua vita privata. Nei giorni scorsi, a tal proposito, nelle Stories di Instagram, Jessica ha risposto a un quesito improntato su una possibile gravidanza nell’immediato, ammettendo candidamente che “per ora non mi sento assolutamente pronta, ho ancora molte cose da fare e mi riferisco al mio lavoro. Quando sarà il momento, vorrei trovare un papà straordinario. Sarà molto difficile, quindi c’è tempo”. Un interrogativo decisamente meno impegnativo e più leggero le è stato poi posto sul mondo della televisione e dei presentatori: le è stato chiesto quali fossero i suoi preferiti: “Quelli di un tempo Fabrizio Frizzi e Pippo Baudo, mentre di adesso Carlo Conti, Amadeus e Maria De Filippi”, ha risposto Jessica Morlacchi.



