Jessica Morlacchi: “Elodie è mia cugina di secondo grado”/ “A Sanremo ha fatto…”

Jessica Morlacchi, nel salotto di Oggi è un altro giorno, durante la puntata di Pasquetta, svela un retroscena sulla sua famiglia. Durante l’intervista di Serena Bortone ai Camaleonti nel corso della quale Livio Macchia ha parlato anche di Achille Lauro e dei Maneskin, Jessica Morlacchi ha svelato di essere parenti di Elodie. “Mi piace molto Elodie che canta bene e balla bene”, ha detto Livio Macchia. “Elodie è mia cugina”, ha commentato Jessica Morlacchi presente nel salotto di Serena Bortone. “Cugina di primo grado?“, chiede la Bortone. “Cugina di secondo grado”, è stata la risposta di Jessica che ha poi aggiunto – “A Sanremo ha fatto capire quanto vale. E’ veramente molto brava, è una grande interprete”. “E’ vero, Elodie sta venendo fuori molto bene“, ha commentato ancora Livio Macchia.

JESSICA MORLACCHI ED ELODIE: LA MUSICA E LA PARENTELA IN COMUNE

Jessica Morlacchi aveva parlato della parentela con Elodie anche su Instagram, dopo la partecipazione dell’ex allieva di Amici al Festival di Sanremo 2021 come primadonna accanto ad Amadeus e Fiorello. “E per chi non lo sapesse, si è vero. Siamo cugine!“, aveva scritto la Morlacchi sui social. Sempre sui social, Jessica ha elogiato l’esibizione di Elodie sul palco del Teatro Ariston. “Tutti che parlano della sua esibizione dance..io invece mi voglio soffermare sull’emozione che ci ha trasmesso mentre cantava il brano di Mina. Elodie, in quella sera è stata perfetta“. Ed oggi, dal salotto di Oggi è un altro giorno, ha ribadito la grande ammirazione per Elodie.

