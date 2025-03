I nervi sono tesissimi nella casa del Grande Fratello e lo si può evincere dai gesti di alcuni concorrenti che proprio non ne possono più di essere rinchiusi e chiedono la libertà, di non vedere più le stesse persone con sui finisce per litigare h24. Ma cos’è successo nelle ultime ore a Jessica Morlacchi? Prima si è auto-eliminata, poi è rientrata insieme ad altri concorrenti e ora concorre come gli altri alla vittoria finale che sarà annunciata stasera.

Mariavittoria sbotta al Grande Fratello: "Liberateci dalle gabbie”/ L’appello disperato: tattica o crisi?

In pratica i concorrenti sono stati chiusi in una stanza mentre alcuni addetti ai lavori stavano lavorando in giardino per preparare il tutto per la finale. Jessica, palesemente insofferente, ha iniziato ad armeggiare con la porta-finestra al fine di uscire. Subito gli autori l’hanno rimproverata: “Jessica, non puoi uscire!”. A quel punto la ragazza ha smesso di fare qualsiasi cosa stesse facendo, onde evitare di incappare in qualche sanzione, che tanto, come si è potuto vedere nel corso dell’edizione, non ci sarebbe stata.

Jessica Morlacchi del GF, quel duetto con Marco Masini a a Sanremo 2005/ Canzone tornata virale sui social

Jessica Morlacchi, l’ironia sui social: “La squalifica prima della finale”

Ovviamente l’ironia è corsa potente sui social dove si mostra il video di Jessica Morlacchi che traffica con la porta-finestra per cercare di uscire dalla stanza dove l’hanno rinchiusa (lei e gli altri inquilini): “Ah sì, la squalifica il giorno prima della finale”. Ironico, questo post su X, perché quest’anno anche di fronte a comportamenti ben più gravi di un certo concorrente in finale la produzione non è mai intervenuta a mettere una parola fine.

Stasera andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 2025 dove si incoronerà il vincitore o la vincitrice. Alla fine chi si porterà a casa il montepremi? È una battaglia tra fandom, principalmente: quello di Zeudi Di Palma, che ha intenzione di portarla alla vittoria a tutti i costi, e quello di Helena Prestes, che ha dato tanto al programma, dinamiche su dinamiche, e infine una storia d’amore che potrebbe continuare una volta fuori ovvero quella con Javier Martinez. Attenzione, però, agli outsider: Jessica Morlacchi (che ha asfaltato Chiara Cainelli) e Mariavittoria Minghetti.

Helena Prestes fa uno scivolone al Grande Fratello: "Chiara? Che doppio mento che ha"/ Jessica: "È insicura"