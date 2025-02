Ieri sera, lunedì 24 febbraio, è stata decretata la prima finalista donna di quest’edizione del Grande Fratello: Jessica Morlacchi. Tramite una catena partita da Helena Prestes (scelta dagli uomini), sono finite al televoto Jessica, Helena, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Sebbene in tanti pensassero che la vincitrice sarebbe stata la brasiliana, alla fine, ad avere la meglio è stata la cantante romana. Un risultato che ha spiazzato in tanti, compreso Alfonso Signorini, il quale ha ribadito più volte in puntata la sua incredulità. Da lì, ha iniziato ad indagare insieme alle due opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, giungendo alla conclusione a far vincere Jessica pare siano state le ‘alleanze’ tra i fandom.

A quanto pare, i fan degli “Shailenzo” (Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato) e delle “Zelena” (Zeudi Di Palma ed Helena Prestes) si sarebbero uniti per far perdere Helena, votando quindi Jessica. Dunque, anche se il pubblico generalista sembrava preferire la brasiliana, l’odio di alcuni fandom nei suoi confronti è stato più forte. Da lì, è esplosa una vera e propria bufera sui social, con alcuni che hanno addirittura parlato di truffa, sostenendo che la presenza di queste fan accanite stiano rovinando il senso programma.

Jessica Morlacchi prima finalista del Grande Fratello: scoppia la polemica sul televoto, perché

Dopo la fine della puntata del Grande Fratello, sul web è scoppiata una forte polemica contro i cosiddetti “fandom“. Non solo, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Very Inutil People, ci sarebbero anche dei sospetti di truffa relativi al televoto. Pare, infatti, che nei gruppi Telegram si siano organizzati in massa per far perdere Helena Prestes, usando presumibilmente anche dei “bot”. La polemica si è espansa così tanto che sono intervenuti anche ex concorrenti, come Alex Belli, il quale sostiene che l’intervento di questi gruppi di fan abbiano contribuito al flop del reality di Canale 5.

In realtà, però, questo ‘meccanismo‘ non è certamente una novità. Da anni, ormai, i televoti del GF sono completamente nelle mani dei ‘fandom‘ che si creano attorno ad alcuni concorrenti e, soprattutto, alle coppie della Casa. Basti pensare che, lo scorso anno, Perla Vatiero ha vinto grazie al sostengo dei “Perletti”, battendo la grande protagonista Beatrice Luzzi. Stessa dinamica tre anni fa, con il trionfo di Jessica Selassié, votata dai sostenitori dei ‘Jeru‘ (la coppia mai nata tra lei e Baru). Dunque, perché l’indignazione è arrivata soltanto adesso, con la sconfitta di Helena? Chissà…