Jessica Morlacchi/ Foto, Francesco Monte? Se nascesse un amore… (Tale e Quale Show)

La musica è stata una vera e propria terapia per Jessica Morlacchi, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2019 e conosciuta come voce dei Gazosa. Ha lasciato la band ormai sedici anni fa e l’anno scorso il pubblico ha potuto seguire il suo nuovo percorso ad Ora o mai più, dove ha lavorato al fianco del coach Red Canzian. Un’esperienza più che positiva per la giovane cantante, ormai sempre più decisa a voltare pagina rispetto agli anni trascorsi a combattere l’ansia e la depressione. Anche se le sue doti canore sono più che evidenti, Jessica ha sofferto di attacchi di panico per 12 anni, oltre che della paura di stare negli spazi aperti. “Non volevo più uscire di casa, la mia vita era una nullità”, confessa a Today. Solo quando ha scelto di riprendere in mano la sua vita e ripartire dalla musica, è riuscita ad uscirne. “La forza viene sempre dallo stomaco e ce l’abbiamo tutti”, continua. Non c’è stata solo la passione a spingerla a fare passi da gigante verso il suo futuro, ma anche un percorso mirato con uno psicologo. “Quando si sta male bisogna parlarne”, sottolinea, “chiedere aiuto e risolvere”. La terapia e i dialoghi con lo specialista sono diventati la sua cura, un modo per guarire dalle sue paure e guardare finalmente verso l’orizzonte.

Jessica Morlacchi, Tale e Quale Show 2019: Cadillac il suo nuovo singolo

Sono trascorsi pochi mesi da quando Jessica Morlacchi ha pubblicato il suo nuovo singolo, Cadillac. L’esperienza a Tale e Quale Show 2019 precederà anche l’uscita del suo nuovo album, previsto per la prossima primavera. L’entusiasmo che la concorrente ha provato già nella prima settimana di prove con gli altri colleghi artisti è evidente sui social, dove Jessica ha pubblicato una foto scattata in studio. “Quanto siamo belli”, scrive in un post su Instagram mentre posa alla destra del conduttore Carlo Conti. Clicca qui per guardare la foto di Jessica Morlacchi. In base allo scatto possiamo mettere la mano sul fuoco sulle sue preferenze in fatto di look. Indossa infatti un abito nero con scokllatura e motivi colorati, molto simile a quello sfoggiato durante una precedente vacanza in Sardegna con le amiche. “Sono cresciuta, sono diventata una donna, ho fatto un percorso”, dice durante la conferenza stampa mentre Gigi e Ross cercano di disturbarla. Dopo l’incontro con la stampa, Jessica si è presa una pausa di relax e si è dedicata un po’ a se stessa. Crema e massaggi, ma anche pensieri diretti ad un concorrente in particolare che l’ha colpita all’istante. “Molto difficile affrontare tutto ciò affianco a Francesco Monte, perchè è di una bellezza che non potete capire”, dice infatti in una delle ultime Storie. In un’altra clip mostra felice i camerini di entrambi, che per volere del fato si trovano vicini. “Questo amore deve nascere per forza. Per forza di cose”, dice. Che cosa ne penserà l’ex tronista di questa corte spietata?

La foto con il gruppo





