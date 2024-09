Grande Fratello 2024, gaffe clamorosa della regia: microfoni rimasti aperti, spoilerato tutto?

Nei reality gli incidenti tecnici capitano e nelle scorse ore nella Casa più spiata d’Italia è stato commesso un errore che avrebbe potuto compromettere seriamente tutto il programma. Nel dettaglio, infatti, la regia del Grande Fratello 2024 ha commesso una gaffe clamorosa: ha lasciato i microfoni interni aperti. In questo modo i concorrenti hanno potuto ascoltare tutto quello che dicevano anche dettagli e informazioni sul reality che avrebbero dovuto rimanere segreti.

I concorrenti del Grande Fratello 2024 per alcuni minuti hanno potuto sentire tutto quello che gli autori e gli operatori presenti in studio si dicevano tra di loro. A prendere in mano la situazione ed evitare che la gaffe diventasse un problema serio è stata Jessica Morlacchi. La cantante ed ex leader dei Gazosa è stata tra i primi ad accorgersi dei microfoni aperti della regia. Gli autori si sono corretti solo quando la Morlacchi ha fatto loro notare la cosa. La frittata, però, già era fatta…

Jessica Morlacchi interviene sulla gaffe degli autori del Grande Fratello 2024: “Vi sentiamo”

Ieri sera la regia del Grande Fratello 2024 ha dimenticato i microfoni aperti facendo in modo che alcuni concorrenti potessero sentire ‘le voci’ del “dietro le quinte” del reality show condotto da Alfonso Signorini. Jessica Morlacchi, prontamente, ha fatto presente la cosa agli autori rivolgendo ad alta voce alla regia: “Vi sentiamo” alla regia. “Si sentivano quello che dicevano i ragazzi” ha poi spiegato meglio ai compagni d’avventura. Gli autori si sono corretti solo quando la cantante ha fatto notare loro l’errore riuscendo per fortuna ad evitare che trapelassero importanti informazioni o peggio, situazioni che dovevavo restare nascosti per il proseguimento del gioco. Il reality è iniziato da pochi giorni e già le gaffe non sono mancate, sempre nelle scorse ore, infatti, anche Enzo Paolo Turchi ha rischiato di spoilerare l’ingresso di un nuovo concorrente.