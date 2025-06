La domanda sorge spontanea. Che fine ha fatto Jessica Morlacchi dopo il Grande Fratello? La vincitrice è tornata a farsi sentire raccontandosi al settimanale Mio, svelando come sta vivendo questo periodo. In particolare, ha spiegato quali sono le amicizie che ha mantenuto e coloro che invece non si sono fatti più sentire. Come spesso accade, infatti, i concorrenti del Grande Fratello si sono separati e molte amicizie sono giunte al capolinea in men che non si dica.

“Diciamo che è un programma tv e lì dentro si può pensare a un rapporto che duri una vita, ma le amicizie vanno coltivate”, ha spiegato Jessica Morlacchi: “Quando finisce una trasmissione poi ognuno torna alla sua vita e io non rincorro nessuno”. Eppure, la vincitrice del Grande Fratello è rimasta in contatto con due ex coinquiline. Chi sono? Si tratta di Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, le uniche due con cui ha potuto continuare a coltivare una bella amicizia. Andiamo a scoprire nel dettaglio cos’ha detto su di loro.

Jessica Morlacchi è ancora single? La rivelazione su Luca Calvani

“I social aiutano a rimanere in contatto”, spiega Jessica Morlacchi riguardo all’amicizia con gli ex coinquilini, “Non serve molto, a volte basta anche solo un cuore mandato in direct per dirti ‘Ti penso’. Altri invece mai più sentiti“. Per esempio, anche l’amicizia con Luca Calvani si è rivelata un totale bluff. La cantante, infatti, ha dichiarato di aver sentito il loro rapporto come la sua delusione più grande, dato che pensava di aver costruito un bellissimo rapporto. La vincitrice del GF svela poi di essere ancora single e di star facendo un percorso importante su sè stessa per imparare ad amare gli altri. Ad ogni modo è convinta che prima o poi l’uomo giusto arriverà e confida in quest’estate per trovare l’anima gemella, chissà.