Jessica Morlacchi ospite a La Volta Buona: la vita privata della cantante

Oggi, lunedì 15 settembre, Jessica Morlacchi torna in TV come ospite a La Volta Buona e, oltre a raccontare i suoi progetti e la nuova fase dopo la vittoria al Grande Fratello, inevitabilmente si parlerà anche di cuore e di vecchie storie che hanno fatto chiacchierare. In tanti si chiedono, infatti, se la cantante sia fidanzata o meno. Ma, procediamo con ordine. Tra i gossip che più hanno acceso la curiosità del pubblico c’è senza dubbio quello legato a Luca Calvani. Dentro la Casa il loro rapporto è stato molto complice, tanto da far nascere subito sospetti sulla natura della loro amicizia.

Marina, mamma di Jessica Morlacchi: “A 38 anni dorme ancora con me!”/ “Se riesce a trovare un uomo…”

Jessica non ha nascosto di provare una certa rabbia nei confronti di Luca per alcune frasi e atteggiamenti che l’hanno fatta soffrire, ma allo stesso tempo ha ammesso che tra loro c’è stato un legame speciale. Non a caso aveva parlato di essere stata spesso “appiccicata” a lui, alimentando il gossip su cosa fosse successo davvero tra i due. A rendere il tutto più complicato c’è stato poi l’avvicinamento di Calvani a Helena Prestes, che Jessica ha vissuto come un tradimento emotivo, portandoli ad allontanarsi definitivamente.

Padre Jessica Morlacchi, chi è Mauro: "Sempre stato al mio fianco"/ "Fiero di una figlia così"

Jessica Morlacchi a La Volta Buona: le sue storie d’amore

Verso la fine del Grande Fratello, i due hanno fatto pace, mettendo da parte i rancori. Nonostante ciò, però, dopo il reality, Jessica Morlacchi ha confessato di non aver più parlato con Luca Calvani, dando quindi per conclusa la loro amicizia. Ad oggi, Jessica pare essere single e in cerca dell’amore.. In passato, è stata legata a Davide, un pasticcere, che lei aveva descritto come dolce, gentile e capace di farla sentire protetta. La loro relazione, iniziata intorno al 2021, è stata presentata anche in TV, quando Jessica aveva portato Davide a Oggi è un altro giorno. Tuttavia, poco dopo, qualcosa si è incrinato e nel 2022 è arrivata la rottura.