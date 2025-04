A trionfare al Grande Fratello è stata Jessica Morlacchi, contro ogni aspettativa. Se infatti i bookmakers quotavano Helena Prestes o Zeudi Di Palma come le favorite per la vittoria finale, Jessica con la sua purezza e bontà ha sbaragliato la concorrenza, arrivando a vincere. Una grande soddisfazione per la cantante e showgirl che in un’intervista a SuperGuida Tv ha raccontato non solamente che è ancora incredula per la vittoria del reality show, ma anche che prima di entrare nella casa del GF, ormai tanti mesi fa, ha ricevuto un in bocca al lupo speciale: quello di Elodie. Sua cugina. “Elodie mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo prima di entrare nella Casa e spero di poterla risentire presto ma anche vederci perché io la adoro” ha raccontato Jessica Morlacchi, che solo qualche anno fa ha raccontato di avere un legame di sangue con la cantante che ha preso parte di recente a Sanremo 2025.

“È una ragazza della porta accanto che merita tutto il successo che sta avendo. Sono tanto felice per lei” ha aggiunto la vincitrice del Grande Fratello, che non ha mai nascosto di stimare molto sua cugina, con la quale spera di poter condividere anche un progetto musicale e artistico. Jessica, infatti, dopo aver vinto il GF sogna ora in grande e ha rivelato di sperare di poter continuare nel mondo della musica. Il suo primo obiettivo è quello di un duetto con la cugina, mentre più avanti sogna di poter prendere parte a Sanremo.

Jessica Morlacchi ed Elodie cugine di secondo grado: la rivelazione

Jessica Morlacchi aveva già spiegato nel 2021 di essere cugina di Elodie, di secondo grado. Non è chiaro se le due lo abbiano scoperto solamente negli ultimi anni, dopo il successo di entrambe, oppure se sia cosa nota all’interno della famiglia. Quel che è certo, e sulla quale è possibile mettere la mano sul fuoco, è che Jessica Morlacchi stima davvero tanto Elodie e ricevere il suo messaggio prima di entrare nella casa del Grande Fratello l’ha resa davvero felice.