Jessica Morlacchi/ “I Gazosa sono i miei fratelli. Tale e Quale Show? un programma tosto”

Jessica Morlacchi è una delle concorrenti vip dell’edizione speciale di “Tale e quale show – Il torneo” in partenza da venerdì 30 ottobre 2020 in prima serata su Rai1. Dopo il grande successo della decima edizione del varietà campione di ascolti di Raiuno, Carlo Conti è pronto a tornare in tv con “Il Torneo di Tale e Quale Show” che vedrà sfidarsi i sei migliori concorrenti dell’edizione 2020 contro i sei migliori concorrenti dell’edizione 2019. Una sfida a suon di imitazioni che vedrà tornare sul palco anche la ex voce dei Gazosa, la band di “Mi piaci tu”. Un ritorno in tv per la Morlacchi dopo il grande successo riscontrato nel talent musicale “Ora o mai più” condotto da Amadeus. Sulla scia della popolarità del talent di Rai1, la Morlacchi è stata scelta come concorrente di Tale e Quale Show diventandone una indiscussa protagonista. Le sue imitazioni e performance live, infatti, hanno conquistato sia la giuria che il pubblico da casa. “Un’esperienza straordinaria” – così la Marlocchi dalle pagine di DonnaPOP.it ha raccontato la sua avventura televisiva nel varietà di Carlo Conti. “E’ stato molto diversa da come la immaginavo” – ha precisato la cantante – “il pubblico vede solo quello che accade il venerdì sera in diretta, ma noi iniziamo a lavorare il lunedì mattina, facciamo lezioni di canto, recitazione, lunghe sessioni di prove trucco. È un programma che ti assorbe completamente e si prende tutta la tua quotidianità. Più che un talent, sembra un reality! È un programma tosto, ma nel contempo divertentissimo”.

Jessica Morlacchi: “I Gazosa sono i miei fratelli”

Il successo come cantante di Jessica Morlacchi è legato alla band dei Gazosa con cui ha vinto nella sezione Nuove Proposte il Festival di Sanremo del 2001. A distanza di diciannove anni da quel Festival di Sanremo, la Morlacchi che oggi non fa più parte della band ha detto: “loro sono i miei fratelli, ci vediamo sempre, stiamo spesso insieme. Viviamo a due chilometri di distanza, continuiamo a condividere tante cose, a raccontarci le nostre vite. Ci sosteniamo e ci diamo forza di fronte a ogni nuova sfida che ci capita di affrontare. Quando abbiamo iniziato eravamo davvero molto piccoli; eravamo piccoli pure per litigare. I nostri rapporti sono ottimi”. Una cosa è certa: arrivare al successo così giovane non è stato semplice da gestire. “Ero poco più che una bambina e facevo una vita da adulta, avevo delle responsabilità che a quell’età non bisognerebbe avere” – ha raccontato la cantante a DonnaPOP.it sottolineando quelli che sono i stati contro di un successo arrivato in giovanissima età: “troppe responsabilità, alcune più piccole, altre enormi. Viaggi, concerti, riunioni, contratti, esperienze che sono faticose da adulti, figuriamoci quando hai meno di quindici anni. Per non parlare del Festival di Sanremo. Per carità, non sono l’unica ad averlo affrontato da giovane, però è un fatto che ti segna e ti mette davanti a una responsabilità enorme sin dal momento in cui ricevi la chiamata che ti comunica che sei nel cast”.



