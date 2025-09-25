Jessica Morlacchi racconta a La Volta Buona i suoi interventi di chirurgia estetica e parte un siparietto tutto da ridere con i genitori.

Siamo ben a conoscenza del suo talento vocale, altrettanto vale per la simpatia travolgente; Jessica Morlacchi si prende la scena a La Volta Buona non solo per l’auto ironia nel raccontare anche momenti difficili ma soprattutto per il siparietto in diretta con i genitori. Il tema è il ricorso alla chirurgia estetica, una necessità che è subentrata quando alcuni difetti iniziavano ad essere un tabù, una fissazione.

“Il primo intervento di chirurgia estetica? Al naso, nel 2021, anche se non è andata proprio come volevo…”, inizia così Jessica Morlacchi che, prima di entrare nel merito del risultato non proprio in linea con le aspettative, racconta la genesi di quella fissazione per il naso. “Quando vinsi Sanremo a 13 anni ci fu anche un simpaticone che mi chiamò nasona… Una persona per strada, così è nata la mia ‘follia’. Quella cosa non me la scorderò mai, pur avendo 38 anni, ricordo perfettamente quell’episodio ero a pranzo: ‘Ammazza, bel nasone che hai’…”.

Jessica Morlacchi è poi entrata nel merito del risultato, di come quell’operazione al naso non fosse proprio in linea con le sue aspettative. “E’ stata anche colpa mia; sono andata da una persona molto giovane e questo a volte può portare a risultati diversi. Anche per una questione di prezzo, fu colpa anche mia, adesso capisco perchè ci si affida a professori di questo livello con una certa esperienza”. Arriva poi il tema delle labbra: “Papà quando mi vide scoppiò a piangere”, ed è qui che arriva prima un simpatico video messaggio del genitore, poi un collegamento con il signor Morlacchi e con la mamma.

“Ho sentito in puntata che ti sei lamentata che mi somigli con i capelli lunghi; ora, io sono contento che sei cambiata e sei più felice. Però, ricorda sempre: il problema non è naso, ma il carattere!”, queste le parole del papà di Jessica Morlacchi; un siparietto che genera le risate generali e scatena tutta l’irriverenza e ironia della cantante. Ciliegina sulla torta il collegamento con i genitori; Jessica si accorge del nuovo taglio di capelli della mamma e ironizza: “E’ andata dal parrucchiere perchè doveva venire in tv, ma pensa un po’…”. Come un fulmine a ciel sereno, la donna replica senza mezze misure dimostrando a pieno regime da chi Jessica Morlacchi ha ereditato la battuta sempre pronta: “Almeno i capelli, io non mi sono rifatta nulla!”.