Speed date per Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024: tre possibili ‘fidanzati’ per lei

Non si ferma la missione di Alfonso Signorini di trovare un fidanzato per Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024, ecco perché, nel corso della puntata del 28 ottobre, il conduttore ha organizzato per lei un vero e proprio speed date che è anche un camuffato provino per avere un posto nella Casa da concorrente. Alla cantante vengono mostrati tre ragazzi, che si presentano e raccontano ad un’interessata Jessica.

Il primo è Francesco, ha 31 anni e racconta di lavorare nella ditta di suo padre che è un pescivendolo. Rivela, inoltre, di avere un passato complicato alle spalle: “Io pesavo 140 chili, ma nella mia rinascita ho partecipato anche a un concorso di bellezza e ho vinto il titolo del volto più bello d’Italia 2024.” rivela.

Jessica saluta Francesco e conosce invece il secondo ‘pretendente’: si chiama Antonello Rossetti, ha 25 anni e viene dalla provincia di Chieti. “Sono un animatore e vocalist. Vivo con i miei ma in appartamento singolo, ho una taverna”, racconta il ragazzo, che si complimenta più volte con Jessica per la sua bellezza.

A chiudere lo speed date è Marco Giglio, che entra mostrando la carta d’identità, dicendo che è lui l’unico vero Giglio (lanciando dunque una stoccata al gieffino Luca Giglioli). Di sé racconta: “ho un bambino di 7 anni, sono separato, mio figlio si chiama Achille, vivo in affitto.” Detto questo, Jessica confessa che nessuno dei tre le è piaciuto particolarmente: “Forse solo il primo…”

