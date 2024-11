Jessica Morlacchi in crisi per Luca Calvani…

Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al Grande Fratello 2024 potrebbe essere arrivato a un punto di non ritorno, almeno stando alle confidenze che ha fatto la cantante all’amica Mariavittoria Minghetti nelle ultime ore. Infatti, prima di riposare, le due hanno scambiato due chiacchiere, finendo per parlare di due legami che le vedono protagoniste. Ad esempio, Jessica ha invitato Mariavittoria a viversi serenamente la conoscenza con Tommaso Franchi, senza lasciarsi condizionare dalle opinioni degli altri concorrenti.

A tal proposito, non ha nascosto un pizzico di rammarico per il fatto che, a differenza della sua amica, lei non è riuscita ad avere una “situazione carina” all’interno della casa. Infatti, ha ammesso che avrebbe voluto vivere delle belle emozioni e, usando delle metafore, ha cominciato a parlare del suo interesse per Luca Calvani. Ad esempio, Jessica si è detta consapevole che tra loro non può nascere nient’altro se non una bella amicizia, d’altra parte non ha affatto nascosto la sua confusione sul loro rapporto.

Jessica Morlacchi: “Non so cosa fare…”

“Non so cosa fare“, ha detto un po’ sconfortata Jessica Morlacchi. La sua confusione è dovuta al fatto che da un lato non vuole illudersi sul suo legame con Luca Calvani, dall’altro spera di cambiare idea rispetto alle sensazioni che avrebbe cominciato a provare. “Lui è un mio amico, punto. La mia mente ha esagerato. Voglio vederlo solo come un amico“. La coinquilina l’ha rassicurata, dicendosi fiduciosa riguardo il fatto che alla fine riuscirà a delimitare tutto all’interno di una bella amicizia, anche perché Jessica non vuole perderlo come amico.

“È stata una scoperta fantastica“, ha confidato la cantante, che ha parlato del suo interesse proprio con il diretto interessato all’interno della casa del Grande Fratello 2024. “Lui sorride di questa cosa“, ha spiegato anche a Javier Martinez, che nel frattempo ha raggiunto le due amiche. Dunque, Jessica non vuole far nulla che possa rovinare il rapporto con l’attore, quindi vuole cambiare atteggiamento: “È una cosa solo mia“. Meno fiducioso è Javier, nonostante sia d’accordo col fatto che sia l’unica strada percorribile.