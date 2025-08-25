Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo ai ferri corti: il web si schiera

Negli ultimi giorni Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo sono finite al centro del gossip dopo alcuni botta e risposta social. Le due, che dentro la Casa del Grande Fratello avevano stretto una forte amicizia, si sono allontanate sempre di più fino a litigare pubblicamente. Tutto è iniziato quando Jessica ha dichiarato di essere rimasta delusa da alcune persone, ricevendo subito il supporto di Tommaso Franchi, che ha accusato direttamente Pamela di essere falsa e voltafaccia. Poco dopo, è arrivata la replica dell’ex Non è la Rai, che ha raccontato come la Morlacchi avrebbe persino minacciato di denunciarla dopo un’intervista registrata per il suo format Angolo Malala.

Chiaramente, Jessica non è rimasta in silenzio e ha raccontato di essersi infuriata dopo aver visto un trailer in cui, a quanto pare, Pamela e il suo collaboratore avrebbero manipolato una sua risposta innocua facendola sembrare un attacco a Zeudi Di Palma, con l’intento di metterle una contro l’altra. Da quel momento, in tanti si sono schierati dalla parte della cantante, accusando la Petrarolo di essere falsa. Tuttavia, c’è chi ha preso le difese di Pamela, tra questi anche Deianira Marzano.

Deianira Marzano difende Pamela Petrarolo: cos’ha detto

Secondo Deianira Marzano, Jessica Morlacchi e altri ex gieffini avrebbero iniziato ad attaccare Pamela Petrarolo soltanto dopo l’annuncio della sua partecipazione come concorrente alla nuova edizione di Tale e Quale Show, accusandoli quindi di essere mossi solamente dall’invidia nei suoi confronti. “Da quando Pamela è stata presa per Tale e Quale, sono tutte impazzite e stanno cacciando di tutto e di più, caso strano solo ora. Visto che, nonostante il GF, è finita nel dimenticatoio un’altra volta”, ha scritto l’esperta di gossip. Sarà davvero così? Chissà…

