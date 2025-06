Jessica Morlacchi torna a parlare della sua vittoria al Grande Fratello e fa alcune precisazioni sul suo rapporto con Helena Prestes

Jessica Morlacchi sotterra l’ascia di guerra con Helena Prestes: “Ha il cuore grande”

Anche se il Grande Fratello si è concluso più di tre mesi fa, non mancano gli argomenti e le discussioni tra gli ex concorrenti. L’ultima “sparata” è quella di Jessica Morlacchi, che in una intervista rilasciata a Tv Blog è tornata a parlare della sua esperienza nella casa, soffermandosi sul suo rapporto altalenante con Helena Prestes, la modella con la quale oggi avrebbe finalmente fatto pace. Nella casa più spiata di Italia, infatti, non sono mancate le incomprensioni tra Jessica ed Helena, con la cantante che oggi arriva a riconoscere che probabilmente la sua ex coinquilina avrebbe meritato in egual misura la vittoria.

“Helena è una persona dal cuore grande, tra di noi ci sono state discussioni causate della tensione che provoca stare chiusi in una casa. Abbiamo discusso e poi abbiamo fatto pace…”, sottolinea sincera Jessica Morlacchi nel corso dell’intervista.

La cantante, come dicevamo, indica Helena Prestes come vincitrice morale del Grande Fratello. Un traguardo, quello del titolo, che Helena ha soltanto sfiorato ma che secondo Jessica Morlacchi poteva tranquillamente essere suo. L’ex concorrente del Grande Fratello elogia il percorso nella casa di Helena e non ha dubbi sul fatto che la Prestes avrebbe meritato la vittoria.

“Io ero convintissima che vincesse lei, ma lo era anche tutta la casa. Se lo sarebbe meritato”, confida ancora Jessica. Ad ogni modo oggi è felicissima di come siano andate le cose nella casa e non potrebbe chiedere finale diverso. D’altronde ha ricevuto un amore travolgente da parte del pubblico e probabilmente non si sarebbe mai immaginata una portata così grande.