Questo è un periodo davvero di fuoco al Grande Fratello. Dopo la puntata di mercoledì 8 gennaio 2025 non si parla d’altro che di quanto successo con Jessica Morlacchi e Helena Prestes: le due si sono scontrate talmente tanto da portare gli autori a scegliere un provvedimento al fine di ripristinare gli equilibri nella casa, mandandole dritte al televoto. La Morlacchi, però, ha scelto autonomamente di abbandonare la casa del Grande Fratello creando ancor più scompiglio e supposizioni sul suo conto. Poche ore prima della puntata, Caterina Collovati ha detto la sua a Pomeriggio 5.

Durante il programma di Myrta Merlino erano ospiti in studio Marina La Rosa, Cesara Buonamici e la Collovati, che discutendo del caso Jessica Morlacchi – Helena Prestes hanno analizzato a fondo la situazione. “Mamma mia, a me questa Jessica non è mai tanto piaciuta”, ha detto Caterina Collovati scagliando una frecciata contro la cantante: “E a proposito di sessismo mi viene in mente cosa fece passare al povero Memo Remigi. Ma non voglio tornare su un tema che non è quello di cui stiamo parlando”. A che cosa si stava riferendo?

Jessica Morlacchi, cos’era successo con Memo Remigi a “Oggi è un altro giorno”?

Myrta Merlino dopo aver sentito le parole di Caterina Collovati su Jessica Morlacchi è intervenuta dicendo “Però Memo Remigi anche meno la manina“, e a quel punto è scoppiato il caos con altre stoccate nei confronti della concorrente che ha lasciato il programma. Caterina ha infatti riposto dicendo che proprio grazie a quella “manina” Jessica Morlacchi è finita al Grande Fratello, una risposta che ha lasciato il pubblico senza parole e ha portato Marina La Rosa a smorzare la tensione con un “Viva il politicamente scorretto”. Ma cos’era successo tra Jessica Morlacchi e Memo Remigi?

Il caso avvenuto nel 2022 fu molto delicato. Il conduttore era stato cacciato da “Oggi è un altro giorno” dopo aver toccato il sedere di Jessica Morlacchi a fine puntata. All’epoca erano girate numerose immagini sul web della scena e si è dibattuto tanto sul gesto del presentatore. Quello che ha fatto Caterina Collovati è stato dunque riportare a galla il caso per “giustificare” la fama di Jessica Morlacchi e il suo ingaggio al Grande Fratello. Di certo i fan non aspettano altro che la cantante risponda e si difenda da queste parole ingiuriose.