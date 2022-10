Jessica Morlacchi “Memo Remigi? Scuse potevano arrivare prima”/ “Caduta di stile ma…”

Jessica Morlacchi torna a parlare del caso Memo Remigi, e più precisamente di quella mano che il cantante ha posato sul suo sedere durante la diretta di una puntata di Oggi è un altro giorno. “Io ho scritto tutto su Instagram, potete trovare tutto sulla mia pagina”, ha inizialmente detto l’ex voce dei Gazosa ai microfoni di Zona Bianca. Sollecitata dalle domande dell’inviata, ha poi aggiunto: “Sono dispiaciuta, perché non voglio assolutamente male a Memo. Le scuse sono arrivate, ma potevano arrivare prima”.

Riguardo al fatto che Memo Remigi si è giustificato parlando del clima di goliardia che c’era in trasmissione, Jessica Morlacchi ha voluto precisare: “A prescindere da quello che è successo, la confidenza verbale è una cosa, quella fisica è un’altra e io non l’ho mai data a nessuno nella mia vita”. Parole a cui poi sono seguite quelle di Memo Remigi, intervenuto con una nota ufficiale per provare a chiudere pubblicamente la vicenda.

JESSICA MORLACCHI “VOGLIO BENE A MEMO REMIGI MA…”

Ma Jessica Morlacchi ci tiene a far sapere che non è Memo Remigi a doversi preoccupare di passare per quello che non è, anche perché effettivamente non si è mai parlato apertamente di molestie. “Sono io che non devo passare per quella che non sono, non posso passare per una persona a cui stanno bene certe cose, perché non è mai successo nella mia vita e non ricapiterà più”, ha aggiunto l’ex voce dei Gazosa ai microfoni di Zona Bianca, che nella puntata di ieri si è occupata della vicenda culminata con l’allontanamento di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno, decisione seguita poi dalla risoluzione del contratto da parte della Rai. “Voglio bene a Memo, non voglio parlare in un certo modo, ma ha avuto una caduta di stile e spero se ne sia reso conto, sbagliare è umano”, ha poi concluso Jessica Morlacchi, pronta a voltare pagina dopo quella che è stata scritta in casa Rai.

