Tra i protagonisti della finale del Grande Fratello di questa sera non poteva mancare Jessica Morlacchi, che dopo aver evitato i primi televoti si è ritrovata a fare i conti con il duello insieme a Chiara Cainelli, una di loro saluterà il programma agli sgoccioli. Prima però non poteva mancare una sorpresa per Jessica Morlacchi, invitata dal padrone di casa Alfonso Signorini a andare fuori dalla Casa per una sorpresa e lì ha intonato “Oggi sono io”, celebre canzone di Alex Britti e poi ripresentata da Mina. Ed è scattato anche il giallo, con Luca Calvani, intercettato da Alfonso Signorini, ha lasciato intendere che presto dovrà parlare con Jessica: “Avremo modo, credo che ce lo dobbiamo”.

Pagelle Grande Fratello, 42a puntata/ Shaila molla Lorenzo, Helena e Jessica "vincitrici"

Il Jess Club è stato invece organizzato fuori dalla casa del Grande Fratello, con tanto di tavolini e ospiti, tra cui diversi ex concorrenti del Grande Fratello oltre ai genitori e amici, una piacevole sorpresa per Jessica Morlacchi, che si è poi lasciata andare alla commozione.

Jessica Morlacchi e Luca Calvani: confronto in arrivo

Adesso ad attendere al varco la concorrente del Grande Fratello ci sarà con tutta probabilità un confronto con Jessica Morlacchi. La protagonista del reality Mediaset nella Casa ha stretto un rapporto importante con Luca Calvani nei primi mesi, anche se i due poi sono stati protagonisti di un allontanamento che sembrava decisivo, tensioni che si sono accumulate e diverse settimane di scontri nel loft più spiato d’Italia, vedremo se ci sarà un riavvicinamento.

Jessica Morlacchi del Grande Fratello, chi è e fidanzato/ Dallo scontro con Helena alla malattia

L’attore e regista toscano ha deciso durante la puntata finale di chiedere in maniera aperta un confronto alla cantante ed ex leader dei Gazosa, vedremo se ci sarà davvero l’occasione di una chiacchierata che i due sperano di avere dopo l’ultimo atto del Grande Fratello.