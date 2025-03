Jessica Morlacchi fa una gaffe epica al Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. Nella scorsa puntata, Lorenzo Spolverato è stato ‘smascherato’ da un video che mostrava come, alcuni mesi fa, avesse chiesto alla fidanzata Shaila Gatta di flirtare con Emanuele Fiori per qualche giorno, così da scatenare una dinamica. Sebbene Lorenzo si sia giustificato spiegando che si trattava di uno scherzo, molti non gli hanno creduto e lo hanno sommerso di critiche. Ovviamente, anche la risposta di Emanuele non è tardata ad arrivare. Il fisioterapista ha immediatamente commentato l’accaduto su Instagram, accusando gli ‘Shailenzo’ di essere insicuri e infantili.

Vale la pena ricordare che Emanuele è stato eliminato lo scorso febbraio dopo aver trascorso meno di due mesi dentro la Casa. Il suo percorso non è stato particolarmente memorabile, poiché ha evitato di esporsi e si è limitato a vivere con tranquillità la sua esperienza nel reality. Anche grazie a questo ‘video gate’, però, è riuscito a finire al centro dell’attenzione e a guadagnarsi uno spazio in puntata. Ieri, giovedì 10 marzo, Emanuele ha attaccato Shaila in diretta, affermando che non si sarebbe mai interessato ad una ragazza come lei e definendo Lorenzo “un ragazzino”.

Jessica Morlacchi fa una gaffe epica su Emanuele Fiori: cos’ha detto dopo l’intervento al Grande Fratello

La mattina dopo la puntata, alcuni inquilini hanno commentato l’intervento di Emanuele Fiori in diretta, complimentandosi con lui per il modo in cui ha saputo affrontare Lorenzo Spolverato. “Che ridere Lele, mi hai fatto troppo ridere ieri”, ha detto Mariavittoria Minghetti. Al che, Jessica Morlacchi le ha fatto una domanda diventata ormai virale. “Ma chi è Lele?”, ha chiesto la cantante. Mariavittoria l’ha quindi ‘ripresa’ e solo allora lei si è ricordata dell’ex coinquilino. Nonostante ciò, la scena non è passata inosservata e ha fatto il giro del web.

Il fatto che Jessica non si ricordasse di Emanuele ha divertito molto i fan del programma, che hanno trovato esilarante sia la sua domanda che la sua reazione. “Questa è la domanda che ci facciamo tutti”, è stato il commento più gettonato dagli utenti, i quali hanno sottolineato come, nel suo percorso nella Casa, il fisioterapista sia stato un ‘comodino‘, senza lasciare il segno. Ora che la dinamica con Shaila e Lorenzo si è conclusa, infatti, è improbabile che l’ex gieffino abbia nuovamente spazio nelle prossime puntate del Grande Fratello.