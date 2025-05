Non è da escludere che prossimamente venga eletto come nuovo sport olimpico; il salto del reality, al di là delle battute goliardiche, è in realtà una tendenza più che consolidata nel contesto della tv italiana e in determinati casi può rivelarsi anche come valore aggiunto. Il motivo della premessa è strettamente legato ad un nome in particolare, più che altisonante dati i precedenti: Jessica Morlacchi. Neanche il tempo di poggiare i calici nella credenza dopo aver brindato alla vittoria del Grande Fratello che già si parla della cantante come nuova concorrente in un altro reality, quale? L’Isola dei Famosi 2025.

Jessica Morlacchi nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025? Fan già saltati dal divano al pensiero di vedere nuovamente la propria beniamina cimentarsi con un altro reality. Ma c’è poco da esultare; la vincitrice in carica del Grande Fratello è stata ospite a Pomeriggio Cinque e, visti i rumor copiosi e incalzanti sulla sua eventuale partecipazione al reality condotto da Veronica Gentili, ha commentato senza troppi giri di parole la questione.

Jessica Morlacchi, niente ‘salto del reality’: dopo il Grande Fratello chiude le porte all’Isola dei Famosi 2025

Chiara ed inequivocabile: “Non riuscirei mai ad uccidere un animale con le mani, soffrirei la fame…”, Jessica Morlacchi non sembra entusiasta all’idea di prendere parte all’Isola dei Famosi 2025. Non perchè reduce da un altro reality, bensì per le sue carenti capacità in un contesto dove sono necessarie determinate abilità in termini di sopravvivenza. Dal procacciarsi il cibo al dormire in condizioni precarie, passando per tutte le circostanze poco piacevoli che riguardano lo spirito all’avventura dell’Isola dei Famosi. In realtà, il focus sembra piuttosto poggiare sugli ideali che la accompagnano proprio nel contatto con gli animali, con la natura in generale; aspetti del suo carattere che sembrano non coniugabili con un’esperienza simile. “Sono troppo legata alla natura, impazzirei nel fare un’esperienza del genere”. Insomma, salvo colpi di scena, Jessica Morlacchi non sarà una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025.