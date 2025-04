Jessica Morlacchi, la rivelazione post reality: “Volevo innamorarmi ma…“

Jessica Morlacchi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello? In un’intervista a Superguidatv, la vincitrice del talent ha rilasciato dichiarazioni esclusive che fanno ben sperare i fan, desiderosi di vederla anche nella prossima edizione del programma. Ormai il reality ha chiuso i battenti da qualche giorno ma il pubblico continua a farsi domande sui concorrenti che ci hanno tenuto compagnia per molti mesi dalla casa di Canale 5. Superguidatv ha intervistato Jessica Morlacchi, proprio per sapere come sta vivendo questo momento emozionante.

“Desideravo innamorarmi nella casa del Grande Fratello ma purtroppo non è successo”, così ha esordito la vincitrice che sin dalle prime battute aveva mostrato a tutti di aver bisogno di un compagno a fianco avvicinandosi a Giglio. Tra i due non è scoccata la scintilla, ma dopo poco tempo si è presa una cotta per Luca Calvani. Anche in questo caso non è andata bene: “ho pensato che potesse nascere qualcosa ma poi ho realizzato che è un uomo che ha un compagno di cui è molto innamorato”, ha svelato. Poi spuntano i rumor su lei opinionista del Grande Fratello: il caratterino ce l’ha tutto, e potrebbe certamente andare a sostituire o affiancare Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi (sempre che quest’ultima venga riconfermata”.

“Ti piacerebbe fare l’opinionista?”, le chiede Superguidatv, e Jessica Morlacchi non si trattiene, ammettendo che questa esperienza sarebbe davvero divertente. Ad oggi si augura che Alfonso Signorini la inviti nel programma per vivere in modo diverso il percorso al Grande Fratello, chissà. Nel suo futuro non manca di certo la musica, dato che quest’anno a gennaio è uscito il suo singolo mentre si trovava nella casa più spiata d’Italia. Non solo, la cantante si augura anche di partecipare a Sanremo, ammettendo che la kermesse è nei suoi programmi e lei non vede l’ora di parteciparvi.

Ad oggi Jessica Morlacchi spiega che non parteciperà ad altri reality, e svela che in passato le sono state fatte delle proposte che non ha accettato. Il motivo? Il Grande Fratello, dice lei, è il reality del suo cuore e che da tanto tempo voleva fare. Per ora ha coronato il suo sogno e diciamocelo, meglio di così non poteva andare! Tra i desideri attuali quello di fare un duetto con Elodie, che definisce come “Una ragazza della porta accanto che merita tutto il successo che sta avendo“. In ultimo, non poteva mancare una rivelazione su Helena Prestes. Jessica Morlacchi svela che le due si sentono tutti i giorni e sono ormai grandi amiche. Ve lo sareste mai aspettato?