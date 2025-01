Jessica Morlacchi e Helena Prestes amiche dopo il Grande Fratello? Le reazioni in Casa

Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti della Casa del Grande Fratello immagini spiazzanti sul riavvicinamento di Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Dopo la furiosa lite in Casa, che ha portato la cantante a lasciare addirittura il gioco, le due ragazze appaiono ora come grandi amiche. Le immagini spiazzano tutti, a partire da Alfonso Signorini. Il primo, però, ad esprimersi su questo cambiamento è Luca Calvani: “Io penso che Jessica abbia avuto dei bellissimo momenti con Helena nella Casa. – ha esordito l’attore – Molti di noi abbiamo cercato di capire perché ci fosse questa animosità verso Helena, era strano dopo questo.”

Eva Grimaldi, dopo gli iniziali sospetti sulle due ragazze, ha spiegato: “Io penso che Helena e Jessica stanno bene da sole, nel senso non con tutte le persone vicino che possono interferire”.



Signorini scettico sulla riappacificazione tra Jessica ed Helena

A spiegare il motivo di questo repentino cambiamento è stata allora Jessica Morlacchi, svelando un retroscena inedito: “Io e Helena ci siamo viste il giorno dopo l’uscita dal Grande Fratello, abbiamo passato tre ore insieme.” e proprio in questa occasione hanno avuto modo di chiarire. “Amicizia è un parolone, però io do una seconda opportunità alle persone, anche se prendo le botte dalle persone”, ha aggiunto la modella brasiliana. Chi però si è mostrato più scettico di tutti è stato proprio Alfonso Signorini, che ha infatti lanciato a Jessica una domanda provocatoria: “Ma non è che una volta uscita ti sei accorta dell’hype che c’è intorno ad Helena e hai capito che ti conveniva fare pace?” Morlacchi ha negato, ricordando come anche in Casa con Helena ci fossero stati momenti sereni, alternati a scontri. Signorini, però, è apparso ancora dubbioso: “Sono scettico!” ha concluso.

