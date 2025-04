Jessica Morlacchi su Zeudi Di Palma: “Ottima opinione nei suoi confronti“

Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio dopo essere stata eletta come vincitrice del Grande Fratello. La cantante si è espressa stavolta su Zeudi Di Palma spezzando una lancia nei suoi confronti in un’intervista a Fanpage.it. Al giornale ha dichiarato di pensarla controcorrente rispetto a molte altre persone, dicendo che non è una stratega e nemmeno una persona furba. Ecco cos’ha detto sull’ex Miss Italia: “Non la vedo una ragazza furba, stratega, con me è sempre stata molto dolce e ho sempre visto la sua dolcezza…“.

Dopo il Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha ammesso di avere un’ottima opinione nei confronti di Zeudi Di Palma, spiegando che nella casa del Grande Fratello non ha mai avuto uno scontro con lei. Nell’intervista a Fanpage.it, la cantante continua parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e della loro rottura dopo il reality di Canale 5. Pochi si sarebbero immaginati questo epilogo, e Jessica Morlacchi ha voluto aggiungere la ciliegina sulla torta spiegando di aver sempre saputo che tra i due non sarebbe mai durata a lungo. Aggiunge però che una fine così non se l’aspettava affatto.

Jessica Morlacchi parla di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Mi ha preso un colpo…“

“Penso che purtroppo sarebbe finita comunque, ma non credevo finisse così…”, racconta Jessica Morlacchi ai microfoni di Fanpage.it, riferendosi al momento in cui la ballerina ed ex velina di Striscia La Notizia si è presentata nell’ultima puntata: “Mi ha preso un colpo quando ho visto Shaila entrare durante la finale e fare quel discorso…“. La cantante continua, svelando che in tutti i mesi durante il Grande Fratello non avrebbe mai pensato di vederla così. “Avrà avuto i suoi motivi“, dice, precisando di considerarla come una ragazza molto intelligente. Oggi, Jessica Morlacchi spera di rivederla anche dopo l’esperienza televisiva che entrambe hanno condiviso.