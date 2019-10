Jessica Morlacchi “pazza” di Francesco Monte/ “Purtroppo è fidanzato..” (Vieni da me)

Jessica Morlacchi a “Vieni da me” per parlare di amore. «Mi piacciono tutti, ma io non piaccio a nessuno», ha scherzato l’ex cantante dei Gazosa. E allora Caterina Balivo ha deciso di “aiutarla” facendola partecipare al “tris”, un nuovo gioco del programma in cui vengono coinvolti nove ragazzi. «Giorgio ha gli occhietti molto furbi», ha detto Jessica Morlacchi, ma poi ha individuato anche Valerio. La cantante, impegnata con Tale e quale show, ha svelato anche un altro simpatico retroscena sulla sua vita sentimentale. «Mi hanno detto che partecipando a Tale e quale avrei trovato un fidanzato». Lì ha trovato Francesco Monte, per il quale ha un debole, ma è impegnato già con un’altra donna. «Purtroppo sta con Isa che è troppo bella». La conduttrice le fa notare che è una questione di fedeltà, non bellezza. «Non è che se era brutta…». E allora Jessica Morlacchi taglia subito corto su Francesco Monte: «Sì va bene, è come dici tu».

JESSICA MORLACCHI E DONATELLA MILANI A VIENI DA ME

Al gioco di Vieni da me ha partecipato anche Donatella Milani, che però ha “rimproverato” la conduttrice Caterina Balivo. «Ma perché tutti giovani? Anche io cerco qualcuno. Potevi mettere qualcuno più grande». Il gioco a cui partecipano permette loro di raccontare anche alcuni aneddoti relativi alla loro vita privata. «Avevo 16 anni. Anche qui ci sarebbe da dire molto su questa canzone scritta per Pupo», ha spiegato Donatella Milani in merito alla canzone “Su di noi”. Donatella Milani è poi entrato nel merito della sfida con Jessica Morlacchi: «Se vince Jessica è perché la faccio vincere, essendo più giovane. Se vinco io è perché sono più brava». Il tempo a disposizione finisce senza tris: «Allora ti puoi andare a fare i caffè con i due ragazzi», ha scherzato Caterina Balivo parlando con l’ex cantante dei Gazosa.

