Jessica Morlacchi contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. In questi mesi, la cantante ha sempre avuto un ottimo rapporto con la coppia, costruendo con il tempo una solida amicizia. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato. La 37enne pare essere sempre di più dalla parte di Helena Prestes, lanciando alcune taglienti stoccate ai due coinquilini. A poche settimane dalla finale, Jessica, infatti, ha riflettuto a fondo, facendosi un’idea chiara sugli ‘Shailenzo’ e i loro amici, che a suo parere non possono nemmeno essere definiti un vero gruppo.

In particolare, la gieffina non nutre simpatia per Chiara Cainelli, ormai molto vicina ai due ex fidanzati, ed è convinta che, non appena ne avranno l’occasione, non esiteranno ad eliminarla. A differenza degli altri inquilini, però, Jessica non mette in discussione il sentimento che lega Lorenzo e Shaila. Proprio per questo, sostiene che, sul piano del gioco, si proteggeranno a vicenda. Per quanto riguarda gli altri, invece, ad eccezione di Giglio, crede che non si farebbero scrupoli a mettere da parte chiunque, incluse Chiara e Zeudi.

Jessica Morlacchi smonta Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: poi punge Chiara Cainelli

Quando ha sentito Mariavittoria parlare di gruppo, Jessica l’ha subito contraddetta, esclamando: “Ma quale gruppo? Prima fanno fuori noi? Ma cosa stai dicendo? Dovete svegliarvi. Chiara è la prima che faranno fuori. Shaila e Lollo l’unico a cui porterebbero rispetto, perché se così non facessero sarebbero pazzi, è Giglio. Vorranno pure bene a Chiara ma, a livello di gioco, fermati proprio. Se possono dare una mano, la danno a Giglio. Se sarà un’amicizia, lo vedranno fuori dalla Casa, ma non venitemi a parlare di gruppo. Lei è ovvio che li difende, sennò dove va?”.

Insomma, secondo Jessica, anche quella di Chiara sarebbe solo strategia, dato che, senza il supporto di Lorenzo e Shaila, non avrebbe avuto lunga vita all’interno della Casa del Grande Fratello. La cantante non è l’unica a pensarla in questo modo. Stefania Orlando e Javier Martinez hanno accusato più volte Chiara di essere la “vassalla” degli Shailenzo e di aver avuto dei blocchi in puntata solo grazie a loro. D’altro canto, invece, sui social, sono in tanti a ritenere la 25enne un’ottima concorrente, vedendo in lei una lucidità maggiore rispetto a Shaila e Lorenzo.