Grande Fratello 2024 Jessica Morlacchi fa una rivelazione hot su Luca Calvani: “Ha le dimensioni…”

Schietta e diretta Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 non si tira mai indietro quando c’è da dire la propria su qualcosa o qualcuno e nelle scorse ore è andato in scena un simpatico botta e risposta tra la cantante e l’attore Luca Calvani che ha preso immediatamente delle tinte piccanti. Nel dettaglio, Jessica Morlacchi ha fatto delle rivelazioni hot su Luca Calvani scendendo a parlare di dimensioni e quant’altro. Ed ovviamente tale scambio di battute non è sfuggito all’occhio attento del web.

Il Grande Fratello censura Lorenzo Spolverato/ Cosa ha chiesto il gieffino a Shaila Gatta

Mentre erano entrambi in giardino insieme ad altri concorrenti a chiacchierare. Al Grande Fratello 2024 Jessica Morlacchi si è lasciata andare a delle dichiarazioni ‘osè’ su Luca Calvani. La cantante prima ha lanciato la provocazione: “Tu mi faresti qualsiasi cosa anche con la tuta, dillo”. Colta dall’attore: “Lo sai che a dimensioni sei quella giusta, quella che mi piace”. E poi, mettendosi a ridere, Jessica ha reso ancora più hot la conversazione: “Anche io ho visto le dimensioni e sei quello giusto”. Lui: “Ma la vuoi smettere?”.

Enzo Paolo Turchi, nuove rivelazioni sulla crisi con Carmen Russo/ "Non mi tiene più in considerazione"

Jessica Morlacchi imbarazza Luca Calvani al Grande Fratello 2024: “Io viola”

Inutile dire che le allusioni e le provocazioni piccanti di Jessica Morlacchi hanno creato un leggero imbarazzo in Luca Calvani che, sebbene è stato al gioco rispondendo prima l’ha esortata a smetterla e poi ha ammesso divertito: “Io viola” come a sottolineare quanto fosse imbarazzato. Jessica, tuttavia, ha continuato per la sua strada e rivolgendosi ad Amanda ha aggiunto: “Prima si parlava di andare al supermercato e io gli ho detto: ‘Con quel pippo?’. Aveva il boxer mentre mi parlava. Ha una parte in più del corpo, praticamente..” Su X moltissimo utenti hanno comentato divertiti la sfrontatezza della cantante: “Mi sto sentendo male” “Jessica è quella che fa spaccare di più” “È direttamente proporzionale a tutte le c che toglie quando parla.”

Grande Fratello 2024 oggi non va in onda/ Concorrenti preoccupati: "Forse non andiamo bene"