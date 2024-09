Jessica Morlacchi: “Javier Martinez? Pensavo fosse diverso”

L’interesse di Jessica Morlacchi per Javier sembra sempre più concreto. La concorrente, parlando con la compagna Ilaria Clemente, si è aperta raccontando qualcosa in più di lei, per poi ammettere di provare qualcosa per il pallavolista: “Ho sbagliato tanto io, lo ammetto. E per questo devi vedere come sono diventata, ho imparato un sacco di cose. Io ho non vorrei mai una relazione a distanza, qua siamo insieme ma quando esci che fai?”.

Andando più nello specifico del rapporto con Javier Martinez, Jessica Morlacchi ha proseguito spiegando che secondo lei, il compagno non ha un interesse nei suoi confronti: “Io se gli fossi interessata, avrei già capito qualcosa dal suo sguardo. Io su Javier avevo dei dubbi e sono partita col piede di guerra. Io pensavo che lui avesse che lui avesse questo atteggiamento di default. Ho visto che non è costruito, è proprio così. E vedere che lui è proprio così, è ancora meglio. Mi sento male…”

Jessica Morlacchi dopo l’ex fidanzato Davide è giunta l’ora di Javier Martinez? I due sempre più vicini

Jessica Morlacchi è sempre più vicina a Javier Martinez: la concorrente non ha fatto segreto dell’interesse che prova nei suoi confronti ma a parte le parole, anche i gesti fanno pensare che tra i due potrebbe nascere qualcosa. Il pallavolista e la cantante hanno fatto colazione insieme e si sono poi ritagliati un momento di relax per conoscersi meglio. I due hanno parlato dell’importanza dell’autonomia, con il pallavolista che cercava di spiegare alla compagna l’importanza del vivere sola, per affrontare le situazioni senza dover necessariamente fare affidamento su altri.

Jessica ha invece spiegato di star molto bene a casa sua, nonostante l’inquilino fosse in disaccordo con la sua versione. Javier ha spiegato di essere invece molto bravo ad affrontare le situazioni in maniera indipendente, adattandosi a ciò che capitava. I due sembrano sempre più vicini… Chissà che presto non nasca qualcosa.