Jessica Morlacchi si scaglia contro Selvaggia Lucarelli/ “Mestruata e con veleno…”

Volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Jessica Morlacchi. Dopo il caso molestia di Memo Remigi, Selvaggia Lucarelli pur prendendo le difese della Morlacchi aveva lanciato una frecciata alla cantante. In un post su Instagram, la giurata di Ballando con le Stelle ha sottolineato come la Morlacchi abbia avuto un atteggiamento poco carino nei suoi confronti quando si è accennato in trasmissione all’episodio di Iva Zanicchi che le aveva rivolto un epiteto sessista. La Lucarelli aveva poi commentato le differenze di trattamento nei confronti di Memo Remigi e di Iva Zanicchi, con il primo che è stato escluso da tutti i programmi Rai per una pacca sul sedere data a Jessica Morlacchi e la seconda che invece, malgrado l’abbia chiamata “tr…” durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, è stata perdonata.

Jessica Morlacchi però non l’ha mandate a dire e in un post su Instagram ha scritto: “Mi sono capitati sotto mano più post… Che dire… Immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina. Quindi ci sta… Poi magari subentra anche il ciclo. Poi in questo caso si parte da una base di “veleno d’animo” puro. Insomma, comprendo…”.

Le parole di Jessica Morlacchi però non sono affatto piaciute alla Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle non ha affatto digerito il post di Jessica e ha replicato per le rime invitando Serena Bortone a spedirla a casa: “Quando è scoppiato il caso Memo Remigi ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi. L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia). Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro”.

Selvaggia Lucarelli ha invitato in sostanza la Bortone a ripensarci sulla partecipazione della Morlacchi al suo programma. Nella serata di ieri, però sono arrivate le scuse della Morlacchi che resasi conto di aver esagerato ha fatto le sue pronte scuse alla Lucarelli, ammettendo di aver sbagliato e di aver usato alcuni degli stereotipi e dei pregiudizi della peggiore cultura maschilista e qualunquista verso un’altra donna.











