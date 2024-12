Jessica Morlacchi contro Luca Calvani, tensione al Grande Fratello

L’amicizia tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sta vivendo un forte momento di crisi nella casa del Grande Fratello 2024, la cantante e il regista pratese si sono scontrati nelle scorse ore all’interno del loft più spiato d’Italia. Tutto è nato di recente, dopo che Luca Calvani si è schierato in ripetute occasioni al fianco di Helena Prestes, difendendo la modella sudamericana che è ritenuta da buona parte della Casa come una stratega: “Io tremavo come una foglia su quel divano, non ti sei mai avvicinato – la contestazione della cantante all’attore-, non mi hai mai detto una parola, non sei mai venuto a dirmi ‘oh, che dobbiamo fare?” lo sfogo di Jessica Morlacchi contro il collega nel programma di Canale 5.

Luca Calvani ha poi replicato a tono alla compagna di gioco al Grande Fratello 2024: “Tu stai dicendo cose che non hanno senso, tipo che lei si incaponirebbe perché io dormo con te!”. La Morlacchi ha poi replicato: “Non preoccuparti, dormi con me e poi vediamo”.

Luca Calvani replica a Jessica Morlacchi: “Mi sono schierato”

Nella casa del Grande Fratello 2024 i toni restano particolarmente accesi tra i due gieffini, che a causa della presenza di Helena Prestes e delle difese dell’attore, sembrano giunti a un punto di rottura. L’attore toscano, accusato di non essersi schierato da Jessica Morlacchi, ha risposto alla collega sfornando l’arma dell’ironia: “E’ stato Alfonso a dirmi di schierarmi” le parole dell’attore che così facendo potrebbe anche aver tentato di ammorbidire la situazione con l’amica.

Tensione che dunque resta palpabile nella casa del Grande Fratello tra i due ex amici, vedremo se riusciranno a riavvicinarsi con il passare dei giorni o se davvero la loro amicizia sarà giunta ai titoli di coda. Quello che è certo è che Luca Calvani e Jessica Morlacchi rimangono due grandi protagonisti di questa edizione del reality di Canale Cinque.