Il Grande Fratello è finito lunedì per la gioia del pubblico che potrà guardare un programma diverso in prima serata, ma come sempre ci sono i nostalgici che non vedono l’ora sia settembre per una nuova edizione, che potrebbe non essere più condotta da Alfonso Signorini. Intanto la vincitrice Jessica Morlacchi deve ancora realizzare di aver trionfato e di essersi portata a casa un montepremi che è solo una misera parte paragonato a quello messo in palio da The Couple.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi la vincitrice è tornata a parlare di Luca Calvani con il quale ha vissuto un episodio su cui i maligni ci hanno scherzato e dove l’uomo è stato costretto a chiederle scuse e a chiedere scusa al suo compagno. “C’è stata una passione molto forte con Luca” ha spiegato la ragazza, “siamo stati insieme in un’altra vita e penso che lui sia felice per me”.

Ma la vincitrice Jessica Morlacchi ha continuato a parlare nell’intervista a Chi del suo amico dicendo che “c’è stato qualcosa che solo noi sappiamo” che va ben oltre il sesso, qualcosa che appartiene solo a loro, perché era già scritto nel destino. E infatti poi una volta rientrata avrebbe voluto farlo nero a furia di parole e gesti, ma si è sciolta come neve al sole quando Luca Calvani ha deciso di chiarirsi. Si sono abbracciati e hanno sotterrato l’ascia di guerra.

In finale sono andate sia Jessica sia Helena Prestes: due persone che hanno litigato pesantemente nella casa tanto che c’è stato il caso del bollitore a far parlare stampa e televisioni. Quando è rientrata, però, non ce l’aveva con lei e infatti poi sono andate d’amore e d’accordo tanto che la modella non se l’è presa per aver perso anche perché ha trovato l’amore di Javier Martinez con cui è più felice che mai.

