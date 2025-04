Jessica Morlacchi è intervenuta in una intervista concessa a Superguida TV, dove ha parlato della fine della relazione tra i suoi due ex compagni di gioco al Grande Fratello. La cantante ha parlato di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno concluso la loro storia nella puntata finale del programma.

“Non mi aspettavo questo colpo di scena, sono rimasta molto sorpresa della decisione di Shaila perché prima di uscire dalla casa lei e Lorenzo si erano ritrovati. Avevo detto più volte a Shaila che secondo me questa storia non sarebbe potuta andare avanti per una questione caratteriale. Loro sono meravigliosi insieme ma litigano spesso” ha detto la cantante riguardo al rapporto tra Lorenzo e Shaila.

Lorenzo e Shaila torneranno insieme? Le parole di Jessica Morlacchi

Potrebbe però non essere ancora finita la storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, visto che secondo Jessica Morlacchi una chiacchierata potrebbe rivelarsi utile per il futuro della coppia. Non sono da escludere dei colpi di scena secondo la cantante ed ex leader dei Gazosa: “Credo che dovranno parlarsi e arriveranno a una decisione, magari non è davvero finita tra di loro” le parole della cantante.

Jessica Morlacchi ha poi parlato anche dei progetti futuri che potrebbe toccare dopo la vittoria al Grande Fratello, da una possibile partecipazione in gara al Festival di Sanremo fino a un ipotetico ruolo come opinionista nel reality di Canale Cinque: “Sto già lavorando alle mie nuove canzoni. Lo scorso 24 gennaio è uscito il mio singolo “Ambaradam”. Cantare è la cosa che amo di più. Sanremo è nei miei programmi e non vedo l’ora. Opinionista? Mi piacerebbe molto, sarebbe stupendo” ha assicurato la cantante dopo la fine del real