Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti riflettono sul percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello. A poche settimane dalla fine di quest’edizione del reality, Shaila sembra aver avuto una sorta di epifania, rendendosi conto di aver dato troppa importanza al suo rapporto con Lorenzo Spolverato negli ultimi mesi, trascurando sé stessa. Un’osservazione che ha messo d’accordo quasi tutti, anche alcune delle sue ‘nemiche’ nella Casa, come Stefania Orlando ed Helena Prestes. Nel pomeriggio, Jessica e Mariavittoria hanno commentato l’avventura di Shaila nella Casa, ritenendo che abbia sacrificato un’opportunità importante per dare priorità alla sua relazione.

Nonostante la loro lite avvenuta solo poche ore prima, Mariavittoria crede che Shaila abbia dato tutta sé stessa nella Casa: “Comunque l’istinto non sbaglia mai eh… anche se le voglio bene. Posso non condividere certe cose, possono non piacermi certe cose, ma ha mostrato tanto di lei”. “Ultimamente provo anche tenerezza, perché avrebbe potuto fare un percorso totalmente diverso qua dentro. Non ha mostrato tutto di lei, il 50%, anzi, anche meno, il 40%”, ha risposto Jessica. La dottoressa, però, non è d’accordo con la sua amica, sostenendo che la storia con Lorenzo sia stata una parte fondamentale del percorso di Shaila.

Jessica e Mariavittoria commentano il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello: cos’hanno detto

“Perché deve rinnegare ciò che ha vissuto qui dentro? In virtù del fatto che ha amato così tanto, ha mostrato tanto di sé stessa. Non serve una finale per farti capire. Io l’avrei resa finalista per il fatto che si è dedicata all’amore”, ha spiegato Mariavittoria. Secondo Jessica, però, Shaila ha sacrificato il suo percorso per amore. Tuttavia, non crede che la colpa sia affatto di Lorenzo, dato che lei ha sempre avuto modo di vedere i suoi atteggiamenti sopra le righe. “Certo a volte avrebbe potuto mollare la presa, ma io ho apprezzato quanto lei investe nell’amore”, ha replicato la dottoressa.

Tuttavia, la cantante è rimasta ferma sulla sua posizione, specificando che, secondo lei, Shaila avrebbe dovuto lasciare Lorenzo tempo fa e non alla fine del Grande Fratello. “Quando un rapporto è così, te ne devi andare. Quando vedi che una cosa è così, basta”, ha esclamato Jessica. Mariavittoria, però, sostiene che tra gli ‘Shailenzo‘ ci siano stati anche molti momenti belli e non solo le liti vissute nell’ultimo periodo. “Secondo me doveva andare al contrario. Un percorso come amici e magari gli ultimi due mesi s’innamoravano”, ha detto la Morlacchi.