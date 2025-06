Jessica Morlacchi rompe il silenzio su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ma, facciamo un passo indietro. Sono passati più di due mesi da quando Shaila ha lasciato Lorenzo in diretta durante la finale del Grande Fratello, mettendo quindi fine ad una relazione iniziata a settembre del 2024 proprio nella Casa più spiata d’Italia. I due si sono avvicinati poco dopo l’inizio dell’ultima edizione del reality, dando vita ad una delle coppie più discusse dell’edizione. Nonostante le critiche, entrambi hanno sempre dichiarato di provare un grande amore e di voler continuare la storia anche lontano dalle telecamere.

Lorenzo Spolverato lapidario: "Shaila? Costruita, pensa solo ai fan"/ "Voleva ripulirsi, l'ho bloccata"

Tuttavia, una volta uscita dalla Casa, Shaila ha compreso di non essere pronta per quel tipo di relazione e ha deciso di chiudere con il modello. Da allora, i due si sono prima chiariti in privato in modo pacifico, per poi entrare di nuovo in conflitto, al punto che Lorenzo è arrivato anche a bloccarla su Instagram. Difatti, dopo aver espresso inizialmente la volontà di tornare con lei, il modello si è poi arreso, dichiarandosi profondamente deluso dall’ex fidanzata.

Lorenzo Spolverato furioso contro i fan degli Shailenzo: "Basta, siete pesanti"/ "Sto pensando alla mia vita"

Shaila e Lorenzo torneranno insieme? Cos’ha detto Jessica Morlacchi

Dopo le ultime forti dichiarazioni di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta, i fan degli “Shailenzo” sembravano aver perso le speranze, rassegnandosi alla fine della relazione tra i due ex gieffini. Nelle ultime ore, però, Jessica Morlacchi ha riacceso i sogni dei fan. La cantante – che ha visto recentemente entrambi – ha rilasciato un’intervista a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli, dove ha parlato proprio della fine della storia tra i suoi due ex coinquilini, non escludendo del tutto un ritorno in futuro.

Shaila Gatta attacca: "Ancora non mi sono ripresa dopo il Grande Fratello"/ "Vengo massacrata di continuo"

“Non me lo sarei mai aspettato che si lasciassero così… io ho visto nascere il loro amore, l’ho visto con i miei occhi, sono stati due ragazzi sinceri. Al Grande Fratello tutto ciò che si vive non si può capire, finché non lo si vive, lo si può immaginare ma non lo si può comprendere veramente. Sono naturalmente sono dispiaciuta per come sono andate le cose, perché voglio bene a tutti e due. In futuro? Chissà, magari il tempo...”, ha detto la vincitrice del GF.