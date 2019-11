Jessica Morlacchi/ “Tommaso Rinaldi, tuffati su di me” (Vieni da me)

Tra le grandi protagoniste di Vieni da me, Jessica Morlacchi oggi ospite a Vieni da me. La cantante e bassista, ex membro del gruppo Gazosa, nel corso del talent show Rai ha spesso scherzato sul suo status di single e nel salotto di Caterina Balivo ha lanciato un appello. Dopo aver ironizzato sul feeling con Francesco Monte, la Morlacchi ha esordito così a Vieni da me: «Caterina mi devi aiutare, la situazione qua è tragica». Subito dopo ha elencato tutti i suoi pregi, sempre tra grande ironie: «Sono romana, sono una ragazza molto semplice e ringraziamo il cielo, oggi sono tutte matte. Sono semplice in tutto, non mi puoi chiedere la nouvelle cuisine ma una pasta al pomodoro. Mi piacerebbe un ragazzo normale che mi faccia sorridere».

JESSICA MORLACCHI, SIPARIETTO CON TOMMASO RINALDI A VIENI DA ME

Presente in studio nel salotto il tuffatore Tommaso Rinaldi, reduce da un’importante vittoria sportiva, e la sua presenza non è passata inosservata a Jessica Morlacchi: «Ti potresti tuffare addosso a me (ride, ndr)». Subito dopo, l’invito a Vieni da me: «Io ho una puntata dopodomani in diretta e mi devo preparare psicologicamente, a me fai prendere un attacco… (ride, ndr) Se non hai niente da fare, anziché uscire, guarda Tale e Quale Show che imiterò Mariah Carey». Insomma, non ci sono dubbi sulla volontà della cantante: «Rinaldi ci sarà a Vieni da me? Tommaso sta già lì seduto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA